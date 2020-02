Del bolso favorito de Coco Chanel a los zapatos de Manolo Blahnik que enamoraron a Carrie Bradshaw o el cinturón por el que suspira el 'street style'; repasamos las piezas de diseñador que son una apuesta segura.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Las suelas rojas de Louboutin, el monogram de Louis Vuitton, la doble G de Gucci, la Medusa de Versace... no es casualidad que los símbolos del lujo más clásico encabecen las listas de deseos de las apasionadas de la moda de todo el mundo. Su capacidad para elevar cualquier look y, ante todo, su atemporalidad son las cualidades que han hecho de algunos bolsos, zapatos y otros accesorios con varios ceros en su etiqueta auténticos 'best sellers' temporada tras temporada.

Prueba de ello es, por ejemplo, el bolso '2.55' de Chanel, creado por la propia Coco en febrero de 1955 (de ahí su nombre) para liberar las manos de las mujeres y reeditado en incontables ocasiones por el 'kaiser' Karl Lagerfeld en sus 36 años al frente de la 'maison'. Pero si hablamos de bolsos con historia, pocas hay más apasionantes que la del 'Birkin' de Hermés, bautizado así en honor de la actriz inglesa Jane Birkin, para quien Jean-Louis Dumas, presidente de la enseña, dibujó el primer boceto en 1984 tras una conversación sobre conciliación en un avión. "Son los que más y mejor se venden", confirma Agustín Liébana, fundador de la tienda de lujo de segunda mano Vestiaire Vintage. Y qué decir del bolso 'Lady Dior', diseñado en exclusiva por monsieur Christian para Diana de Gales en 1995 y puesto a la venta solo unos meses después en respuesta a la enorme demanda que, hoy en día, continúa patente.

- Las tiendas (físicas y online) para comprar y reutilizar lujo vintage

- La segunda mano de lujo se dispara

Lo mismo ocurre con el cinturón con logotipo 'GG' de Gucci, un básico en los vestidores de las 'it girls' que va camino de convertirse en el artículo más popular de la década: según el informe más reciente de Lyst, en el último trimestre reúne una media superior a 165.000 búsquedas 'online' y, si echamos la vista tres años atrás, descubriremos que ha conquistado la lista de accesorios más populares hasta en nueve ocasiones.

Un índice de deseo similar manejan los zapatos de Manolo Blahnik, especialmente desde que Carrie Bradshaw los llevara como su 'algo azul' durante su boda en la pantalla y Sarah Jessica Parker le jurara amor eterno a los tacones del diseñador canario sobre las alfombras rojas más importantes. En la misma línea se encuentra el 'Baguette' de Fendi, ideado por la actriz en colaboración con Silvia Venturini Fendi para uno de los capítulos de 'Sexo en Nueva York' y que actualmente cuenta con más de 1.000 interpretaciones en sus archivos.

via GIPHY

Tres décadas después, este bolso ha vuelto ha marcar tendencia en 2019, cuando ha sido más copiado que nunca, un símbolo inequívoco del éxito que también han sufrido piezas icónicas como, por citar unas pocas, los botines cowboy 'Susanna' de Chloé en plena fiebre 'western', los zapatos bicolor de Chanel en todas sus versiones o las deportivas 'Triple S' de Balenciaga que han llevado las 'chunky sneakers' a lo más alto del 'street wear' durante varias temporadas consecutivas.

No hay duda: los clásicos del lujo son tendencia en 2020, y lo mejor es que nunca dejarán de serlo. ¿Tú también estás deseando incluir alguno en tu armario? Echa un vistazo a esta colección de bolsos, zapatos y cinturones de autor que garantizan una buena inversión.