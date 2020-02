Si algo lidera la nueva década es el consumo responsable de la moda. Reutilizar artículos de segunda mano y vintage es un estilo de 'shopping' que cada vez suma más adictos.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Las mejores tiendas para comprar y reutilizar lujo y así dejar de contribuir a la sobreproducción de la industria de la moda.

-Desde abrigos hasta fundas para el ordenador: las marcas de moda sostenible que comprarás en 2020

-Dana Thomas: "La sostenibilidad no es el nuevo lujo. Es la forma correcta de comprar"

Amantes de la moda de lujo, estáis de suerte. Ya hemos hablado de la importancia en la corriente del 'slow fashion', una forma responsable de comprar y consumir moda que cada vez gana a más personas.

Un punto clave de esta tendencia, que ya lleva varios años haciendo un hueco en nuestro país, son las tiendas vintage. Reutilizar lo que para uno ya no sirve. Esto es esencial para evitar la contaminación y el gasto de materias primas que lleva a cabo esta industria.

La diferencia entre el lujo y el 'low cost' (a parte del precio) es la cadena de producción. Las condiciones en las fábricas, los derechos de los trabajadores, salarios, productos químicos y un largo etcétera deben determinar nuestra elección. Y, evidentemente, todo tiene un precio.

Por esta razón nos gustan tanto las tiendas vintage, y en especial las de lujo. Artículos de Chanel, Dior, Louis Vuitton, Prada, que sus dueños ya no quieren, pueden pasar a manos de otras personas por un precio mucho más bajo que el original, sin desperdiciar materiales y aprovechando al máximo la vida útil del producto.

via GIPHY

He aquí las 5 (+1) tiendas físicas y online (donde es fiable comprar lujo por internet).

1. The Vintage Bar. Esta marca danesa de bolsos, accesorios y ropa vintage tiene productos increíblemente en buen estado y certificados. ''Nuestro compromiso es encontrar nuevos dueños encantadores para cada pieza en nuestra selección de bolsos vintage, que están listos para ser amados nuevamente.'', cuentan desde la empresa. Con nombres como Fendi, Prada, Chanel o Dior catalogan los productos que les llegan y los puedes ver todos en su página web. ¿El precio? Siempre varía dependiendo del estado en el que esté el artículo.

2. REBAG. Con tienda física en toda California, Nueva York y Miami, puedes ver online la selección completa de todos sus productos en la página web. Diferentes 'influencers' confían en esta marca para su adquisición de bolsos vintage como el Chanel de @gigi_vives y @noelia.dp. Esta empresa se encarga de vender, comprar y generar intercambios de bolsos y prendas de lujo. Lo característico es que ofrece un servicio parecido al de un alquiler de bolsos. Te dan la posibilidad de comprar cualquier bolso, disfrutarlo durante 6 meses y devolverlo a cambio de un vale por el 70% del precio del artículo, que puedes usar más adelante para otras adquisiciones. ¡Nos encanta!

3. The Real Real. Al igual que la anterior mencionada, también cuenta con una gran cantidad de tiendas físicas en Estados Unidos (Nueva York y Los Ángeles principalmente). Pero su página web merece tanto la pena como sus tiendas físicas. "Nuestros clientes no compran con nosotros porque tienen que hacerlo. Saben que es inteligente", explica Rati Levesque, el principal comerciante de la compañía. Y realmente lo es. Resulta difícil comparar qué empresas tienen mejores ofertas en cuanto a bolsos y artículos vintage se refiere. Cada una tienen a sus expertos contratados para certificar el bolso y marcar su valor.

4. What Goes Around Comes Around. La favorita de las 'celebrities'. Esta empresa lidera el mercado de lujo vintage desde 1993, seleccionan a mano los artículos que compran internacionalmente para ofrecer la máxima calidad. Si en el horizonte existe algún viaje a Miami, Nueva York o Los Ángeles, es obligada una larga parada en sus tiendas físicas, porque parecen un museo de la moda. Pero, si todavía no existe esa posibilidad, en su página web nos ofrecen un paraíso digno de visitar. Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Fendi, Alaïa, Saint Laurent y mucho más es lo que podrás encontrar.

5. Del Páramo Vintage. Sello español. Tienen una tienda física en Valladolid, pero podemos deleitarnos en su página web. Esta empresa lleva la exclusividad, una característica que siempre tiene el negocio vintage, al siguiente nivel, ya que no suben todos sus productos a la página web. Por lo que merece realmente la pena hacer una escapada de fin de semana para visitar su tienda. Cuentan con dos sectores de compra-venta vintage: por un lado joyas y relojes y por otro bolsos y accesorios. Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Loewe, Gucci es solo un ejemplo de lo que puedes descubrir.

6. Vestiaire Collective. Quizás una de las más grandes fundadas en Europa. Se creó en Francia, en el año 2009, y actualmente cuenta con más de 8 millones de usuarios que compran, venden e intercambian artículos de lujo internacionalmente. Esta empresa funciona más bien como un intermediario, pues ellos no compran el artículo y luego lo venden, sino que cada vendedor lo publica desde su cuenta. No cuentan con tiendas físicas (a veces puedes encontrar alguna selección en una pop-art) pero su página web es inmensa. La instagramer y bloguera Sara Escudero (@collagevintage) la recomienda e incluso participó en una selección especial que puso a la venta.

Lo que queda claro es que el negocio de la moda de lujo vintage sigue sumando adictos. No solo contribuye al medio ambiente reduciendo la sobreproducción, aprovechando al máximo la vida útil del producto y del material. Los artículos vintage cuentan con valores añadidos. El paso del tiempo les da una historia detrás que convierte cualquier bolso o prenda en algo mucho más especial.