El verde va camino de convertirse en uno de los colores estrella de la temporada y en gran parte es gracias a este bolso, un 'bestseller' de la nueva colección de Zara inspirado en uno de los diseños de lujo que ha conquistado el 'street style' de la temporada.

SILVIA VÁZQUEZ

Zara lo ha vuelto a hacer. Después de llenar las redes sociales con el 'shopper' de estampado vichy e iniciales personalizadas, la marca gallega ha puesto a la venta un nuevo bolso que tiene todas las papeletas para convertirse en una de las piezas más virales del 2021. De hecho, si has estado atenta a Instagram, es muy probable que ya lo hayas visto, deslumbrante y colorido, en el 'feed' de alguna 'influencer', porque su éxito ha sido absoluto en las últimas semanas. La prueba de ello la encontramos en la web de Inditex, donde ha resultado (casi) imposible hacerse con el diseño: cada vez que renuevan su 'stock' se agota en pocas horas.

El bolso en cuestión es acolchado, de un verde vibrante, y con una llamativa cadena dorada a modo de asa. ¿Te suena? Efectivamente, sigue las mismas pautas del bolso viral de Bottega Veneta -una de las firmas más aclamadas del 'street style' actual- que ha enamorado a 'insiders' y expertas en moda.

- Los bolsos clutch 'made in Spain' más originales que llevarás en tu día a día porque no ocupan demasiado y te caben absolutamente todas tus pertenencias

- El bolso para la nueva normalidad según Loewe: grande, cómodo y todoterreno

Uno de los grandes puntos a favor de este diseño es, obviamente, su color verde, muy diferente a cualquiera que tengas en tu armario y con capacidad para transformar cualquier look y acaparar toda la atención. A las fotos de Instagram nos remitimos. El estilo acolchado pone el toque de tendencia y también la cadena dorada suma puntos; al fin y al cabo este tipo de eslabones se han convertido en una de las corrientes de joyería con más adeptas esta temporada. La suma de ambos elementos está clara: ¡acierto total!

Por esta razón no es de extrañar que la tienda 'online' de Zara haya colgado varias veces el cartel de "coming soon" en este bolso, que tiene un precio de 22,95 euros. Es decir, en estos momentos no está disponible, pero volverá pronto y puedes apuntarte a la lista de espera digital para ser la primera en conseguirlo cuando esto ocurra.

Sin embargo, la buena noticia es que la firma tiene en su colección otro modelo muy similar e igual de potente que sí está a la venta actualmente. Se trata de un bolso estilo 'baguette' en la misma tonalidad verde y con una cadena dorada muy parecida. ¿Su precio? 25,95 euros. Una inversión con la que es imposible equivocarse.

Y, si estás pensando en renovar tus bolsos para esta primavera-verano 2021, no te pierdas nuestra selección.