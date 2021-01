Los bolsos clutch 'made in Spain' más originales que llevarás en tu día a día porque no ocupan demasiado y te caben absolutamente todas tus pertenencias

Deja de buscar, este es el bolso que necesitas.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

El bolso es el mejor amigo de cualquier mujer, nos acompaña allá donde vamos y nos permite llevar a salvo todas nuestras pertenencias para sobrevivir al fin del día, por no hablar del superpoder que tienen de elevar cualquier look. Como buena amante de la moda que eres, apostamos a que tienes el armario repleto de opciones para conjuntar con cada uno de tus 'outfits' pero, admitámoslo: nunca son suficientes.

Los diseños que vemos en el 'street style' son tan variados como gustos existen (aunque a nosotras nos gusten todos). Algunos de los más buscados por las 'working girls' (y sobre todo ahora que estamos a medio camino entre el teletrabajo y la oficina) son los 'tote bags', ya que nos permiten llevar todo tipo de objetos con nosotras (incluso el portátil), pero tenemos que admitir que, para nosotras, el bolso perfecto es el que no tiene un tamaño excesivo pero, igualmente, en su interior podemos guardar todas nuestras pertenencias imprescindibles, y además aporta un toque único a nuestros estilismos. Un diseño que, aunque no te lo creas, cumple con todas estas características es el clutch (o también llamado "bolso de mano").

Por lo general, los bolsos clutch se suelen asociar a estilismos sofisticados o incluso a looks de invitada o de fiesta. Y aunque esto es totalmente cierto, tenemos que decirte que este tipo de diseños ya lo llevan las chicas que más saben de moda como complemento protagonista de sus looks de 'street style'.

Probablemente pienses que los bolsos de manos no son para ti porque no son nada prácticos para tu día a día, pero la realidad es que además de no ocupar y no pesar nada, la mayoría de estos incluyen pequeñas asas o cadenas para llevarlos colgados en la muñeca o en el hombro a modo de bandolera. Y, efectivamente, los puedes llevar tanto en tus 'outfits' de día a día como en ocasiones más especiales. Por ello nos resultan el nuevo 'must have' de los accesorios.

En España tenemos la suerte de contar con firmas especializadas en este tipo de complementos que ofrecen piezas artesanales elaboradas con materiales de calidad y en las que merece la pena hacer una inversión.

En Woman.es nos hemos propuesto afinar el tiro para encontrar los diseños más originales de este tipo de bolsos que encontramos en las colecciones de las firmas 'made in Spain' para que tú también empieces a llevarlos y consigas darle un toque de personalidad único a tus looks de día a día.

¡No te pierdas nuestra selección y hazte con el tuyo!