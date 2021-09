Marta Nieto deslumbra en la alfombra roja del Festival de Venecia con un dos piezas 'total black' de lentejuelas

La actriz Marta Nieto brilló con un dos piezas compuesto por lentejuelas y plumas de la diseñadora Alberta Ferretti en la Mostra de Venecia.

Irene Díaz

Estamos pendientes y con la mirada puesta, continuamente, en el Festival de Venecia. Teníamos ganas de photocalls, pero ahora que se está sucediendo comprendemos por qué nos gustan tanto. Y es que la Mostra de Venecia ha venido pisando fuerte con looks tan deslumbrantes, literalmente, como el 'total black' de lentejuelas de Marta Nieto.

Sorpresa tras sorpresa. Así definiríamos el arranque del mes de septiembre marcado por lo mejor del cine y looks de alfombra roja. Desde el momento que inauguraron el photocall Penélope Cruz y Milena Smit para la presentación del film de Pedro Almodóvar sabíamos que esta 78 edición nos traería muchas alegrías en lo que a moda se refiere.

Penélope Cruz desembarcó en Venecia con un diseño bicolor de Chanel que nos dejó sin aliento e inauguró nuestra selección de mejores looks de alfombra roja. Más tarde, también destacamos la sensualidad que derrochó Georgina Rodríguez o los insuperables looks de Zendaya, que han quedado para la historia de la Mostra. Sin embargo, cada look supera al anterior y si pensábamos que Dakota Johnson había brillado, ahora aparece Marta Nieto para superar todas las expectativas.

La actriz nos dejó sin pestañear, desde el momento que pisó la alfombra para la presentación de "La Caja", con un dos piezas de top y pantalón deslumbrante diseñado por Alberta Ferretti. Un diseño que pertenece a la Nueva Colección Otoño-Invierno 2021 compuesto por un top de cuello redondo y espalda al descubierto, y pantalón entallado que realzó muchísimo la figura.

Pero no todo quedó ahí. Completó este deslumbrante look, a base de alargadas lentejuelas en 'total black' y acabado en plumas en el mismo tono, con un destacado clutch amarillo de Jimmy Choo y unos alargados pendientes de Barcena Joyas, realizados en oro y plata con diamantes y citrinos.

Para el 'beauty look' optó por un peinado de coleta alta y maquillaje en tonos 'nude' de Armani beauty. Este se basó en un resultado muy natural e iluminador, que trató de remarcar la mirada con sombras en tonos oscuros, eye-liner negro y máscara de pestañas. Lo único que nos queda por decir es que deslumbró por sí misma y lució espectacular. ¡Seguiremos atentas a cualquier novedad en la Mostra!