Georgina Rodríguez arrasa en Venecia con dos looks que derrochan sensualidad

La modelo ha llegado a la Mostra de Venecia y ha deslumbrado con dos looks super glamourosos firmados por Ermanno Scervino.

A.M

Georgina Rodríguez está a punto de despedirse de Italia. La modelo y empresaria tendrá que empezar en breve la mudanza a Inglaterra, pues Cristiano Ronaldo ha sido fichado por el Manchester United. Pero antes de ponerse a hacer maletas, ha querido darse un paseo por Venecia y disfrutar de uno de los eventos más importantes del cine.

Para la ocasión la también bailarina escogió dos looks con los que derrochó estilo y glamour por los canales de la ciudad italiana. Para su desembarcó en la Mostra lució un vestido de encaje con escote festoneado de tipo bustier en palabra de honor y silueta tubo confecionado completamente de encaje floral de color azul pastel, que acompañó con una chaqueta cruzada con solapa de pico realizada en satén. Ambas piezas pertenecen a la colección Pre Fall 2021 de Ermanno Scervino.

Pero como era de esperar, Georgina se ha superado con su look de gala. Para su estilismo de la noche, la pareja de Cristiano Ronaldo lució un conjunto de pantalón, chaqueta americana y escotada parte de arriba, todo ello en color negro, y formado por Ermanno Scervino. Acompañó su total look en negro con un collar de diamantes y unos pequeños en cascadas también con brillantes.

- Georgina Rodríguez siempre lleva el mismo vestido

- Georgina Rodríguez arrasa con el lanzamiento de su propia colección de ropa

Pero no solo nos ha gustado el look de Georgina sino también su look beauty. La modelo se ha despedido de su larga cabellera para dar paso a una melena bob por encima de los hombros (aunque creemos que se trata de una peluca). La joven ha escogido un beauty look muy pulido, con raya en el medio y completamente recto, que ha combinado con su estilismo, coordinando todas las prendas en negro.

Como ya ocurriera anteriormente en otros festivales, Georgina Rodríguez ha arrasado y deslumbrado en el Festival de Cine de Venecia, donde ha dejado sin habla al público con este escotado modelo negro y su radical cambio de look que está dando la vuelta al mundo.

Georgina también ha tenido tiempo para las bromas. Este fin de semana Jennifer Lopez se coronó como la reina del show de Dolce & Gabbana con un espectacular look de pantalón, top y capa con el que brilló entre el resto de estrellas invitadas. Sin embargo, una de estas prendas le jugó una mala pasada porque se dejó la etiqueta puesta. Un despiste que protagonizó titulares, como podría esperarse y con el que la parejade Cristiano Ronaldo ha recordado el incidente que le sucedió a ella el año pasado.

A través de las historias de Instagram, publicó un collage de dos imágenes: una suya del año pasado y otra de la diva del Bronx de hace apenas unos días. En ambas, se ve la etiqueta de las prendas que se les olvidó quitar en sus respectivos looks en Venecia.