La alfombra roja más espectacular y exclusiva vuelve por todo lo alto este año. Te contamos los detalles que ya se han desvelado (fecha, anfitriones, primeros confirmados...) y los rumores que circulan por las redes.

SILVIA VÁZQUEZ

La maquinaria de la Gala MET 2021 ya está en marcha. Después de una temporada muy complicada para los grandes eventos, poco a poco las celebraciones están volviendo a la normalidad (con las pertinentes medidas de seguridad). Y, en materia de alfombras rojas, el regreso más esperada es sin duda la de la gala del Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

Su espectacularidad, su exclusividad y, por supuesto, su finalidad benéfica hacen de esta noche una de las más importantes del año para las amantes de la moda. Por eso, tras la cancelación de la edición del 2020 (cuya temática, titulada 'About Time: Fashion and Duration', prometía un despliegue de looks inspirados en los viajes en el tiempo), las expectativas para este año son máximas.

Cuándo, cómo y dónde

Este 2021 la celebración girará en torno a la moda americana, un tema que se ha elegido para apoyar a esta industria que tanto ha sufrido con la crisis del Covid e impulsar tanto a diseñadores consagrados como a jóvenes talentos del sector.

Por primera vez en la historia, la Gala MET 2021 se dividirá en dos eventos: el primero tendrá lugar el próximo 13 de septiembre (¡no queda nada!) y servirá para poner el broche de oro a la Semana de la Moda de Nueva York; y el segundo se pospondrá hasta mayo del próximo año, el mes en el que habitualmente se celebra esta gran fiesta de la moda. Para esta edición del 2022 se barajaba la opción de hacer un homenaje al fallecido Karl Lagerfeld y sus siete décadas de creación en la moda.

A falta de confirmación oficial, ya se da por hecho que el lugar será, como siempre, el Metropolitan Museum of Art, situado en el Upper East Side de Nueva York, por lo que pronto volveremos a ver la 'red carpet' desplegada por sus icónicas escaleras, con los fotógrafos y las 'celebrities' llenándolo todo de glamour.

Anfitriones e invitados

La ceremonia organizada por Anna Wintour contará este año con 4 anfitriones de excepción: Billie Eilish, Timothée Chalamet, la poetisa Amanda Gorman y la tenista Naomi Osaka. Sí, ninguno de ellos supera los 25 años, por lo que se espera una fiesta renovada y muy diferente a las anteriores.

Un punto que, inevitablemente, marcará la diferencia será la asistencia de famosos ya que, debido a las restricciones sanitarias, todo apunta a que la lista de invitados será más reducida de lo habitual. Además, se exigirá tener la pauta de vacunación completa y será obligatorio el uso de mascarillas en el interior. Sin embargo, ya se han confirmado los primeros nombres ¡y vienen con rumores amorosos incluidos!

Rihanna (cuyos looks siempre arrasan en este evento), Emily Ratajkowski, Camila Cabello o Lupita Nyong'o son algunas de las 'celebs' que veremos en la Gala MET 2021. Pero la más esperada será Jennifer Lopez. Y es que desde que se ha filtrado que asistirá, todos sus fans se preguntan lo mismo: ¿irá acompañada por Ben Affleck, ahora que ambos han hecho pública su relación?

La cantante y actriz es una de las habituales en la Gala MET: asistió por primera vez en 2004 y, desde entonces, rara vez se ha saltado la cita. En las últimas ediciones acudió acompañada por Alex Rodríguez, pero si echamos la vista atrás, también encontramos fotos en esta gala con su exmarido Marc Anthony; por lo que no sería ninguna locura que en esta ocasión apareciera con Ben. ¿Qué mejor forma de presentarse (de nuevo) en sociedad 17 años después de su ruptura?