Jennifer Lopez en bikini y con besazo de película a Ben Affleck para celebrar su 52 cumpleaños

La artista ha compartido en Instagram las primeras imágenes junto a su pareja con motivo de su aniversario y las redes han ardido.

Julia García

¿Quién nos iba a decir que en el cumpleaños de Jennifer López el “regalo” lo tendríamos sus fans? La arista neoyorquina y Ben Affleck han elegido un día tan señalado para compartir su primera imagen como pareja desde que empezaran a salir juntos por segunda vez en su vida. ¡Y es un beso de película encima!

La crónica social norteamericana y mundial está revolucionada desde que la pareja, que llegó a estar comprometida a comienzos de este siglo, se diera una nueva oportunidad tras romper, respectivamente, con el exdeportista Alex Rodriguez y la actriz cubana Ana de Armas.

Les habíamos visto juntos en fotos tomadas por terceros, pero nunca hasta la fecha habían confirmado su relación de amor. Ese día ha llegado y lo ha hecho a lo grande: con un fotón en alta mar y besazo incluido.

La pareja, según se aprecia en más fotos compartidas por JLo, ha escogido celebrar el 52 cumpleaños de la artista en un barco de lujo. Cuando ya estábamos todos alucinando otra vez con el cuerpazo de la actriz y cantante de origen puertorriqueño en bikini, batín y sandalias de tacón pasando fotos de la galería que ha publicado en Instagram, ha llegado el sorpresón final en la última imagen: el beso con el que ambos ocupan hoy las portadas de medio mundo.

A algunas, salvando las distancias, nos recuerda la escena al mítico videoclip de 'Jenny dron the block' en el Affleck y Lopez, ambos en la treintena entonces, se lo pasaban en grande en un yate. Aquello era el mundo de ficción, si bien mantenían entonces una relación personal de amor, pero está celebración de los 52 de JLo es real como la vida misma.

Y es que esta no deja de sorprendernos: si la vuelta de ‘Bennifer’ ya había sido un sorpresón totalmente inesperado, la forma que han elegido para regalarnos a todos su primera imagen propia juntos de nuevo supera todas las expectativas. Y mira que las tenían (teníamos) altas sus seguidores…

Tal ha sido el shock del momento, que por una vez en la vida ha pasado casi desapercibida el look de Jennifer López, por la que los años no solo no parecen no pasar, es que cada día luce más espectacular. Debe ser lo más parecido, hablando de ficción, a Benjamin Button, aquel personaje interpretado con Brad Pitt -alter ego masculino de JLo porque le pasa algo parecido- que a medida que cumplía años rejuvenecía físicamente.

Así se aprecia en el video que también hemos podido ver en las redes sociales de la artista grabado por Ben mientras piropea a JLO que posa feliz para él. Vamos, que a Lopez le sientan de lujo los 52, pero es que en realidad a ambos les sienta aún mejor estar juntos. ¡A la vista está!