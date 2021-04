El vestido blanco de Elena Tablada en el bautizo de su hija con el que seguro no te importaría casarte

De manga larga y con escote a la espalda, este diseño de Fernando Claro que ha lucido Elena Tablada bien podría ser el vestido de novia ideal para una boda civil.

Julia García

En una época complicada en la que los aplazamientos y las cancelaciones de bodas están lamentablemente a la orden del día, no resulta nada fácil elegir look para celebrar un enlace en esta nueva normalidad. No solo porque puede que las circunstancias cambien en cualquier momento y eso suponga una transformación del tipo de evento sino porque también las tendencias varían e incluso los gustos por lo que jugársela con una prenda que no sabes si terminará por encajarte no es lo recomendable.

La opción más inteligente es la de apostar por algo sencillo que puedas reutilizar en el futuro. No importa si es un traje de chaqueta, una pieza 'low cost' o uno que nada tenga que ver con la etiqueta de nupcial, lo imprescindible es que encaje con tus gustos y tenga una larga vida posterior al "sí, quiero".

Nuestra búsqueda de este tipo de joyas es constante y cuál ha sido nuestra sorpresa que ha sido en el bautizo de Camila, la hija de Elena Tablada y Javier Ungría -la diseñadora es madre de otra niña de nombre Ella junto a su anterior pareja, el cantante David Bisbal- donde hemos encontrado el que cumple con todos los requisitos que te comentamos para ser llamado el vestido perfecto.

Como ves el diseño escogido por la empresaria para esta fiesta tan emotiva en la vida de su pequeña lo tiene todo aunque sea en clave minimal. Es elegante y favorecedor gracias a la caída que tiene por su largo midi, al hecho de ir ajustado a la cintura pero sin teñir, a sus hombros marcados y al cuello redondo, y sobre todo al blanco impoluto en el que se presenta.

Pero es que además la pieza creada por Fernando Claro escondía un detalle aún más especial, un amplio escote a la espalda en forma de lágrima que confirma la tendencia que veníamos avisando tanto para vestidos como este como para sugerentes tops o incluso camisas.

Elena Tablada lo ha combinado con unas sandalias color arena de altísimo tacón pero también puede ser una genial idea añadirle un toque de color si ese es tu sueño para el día de tu boda o, por qué no, unas alpargatas de cuña si quieres darle un aire más bucólico y desenfadado al conjunto.

Una alternativa que ofrece muchas más posibilidades de las que a priori pueda parecer para celebrar uno de los días más especiales de tu vida.