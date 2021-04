Este año el escote se lleva en la espalda: las prendas más bonitas para lucir esta tendencia

Aunque nosotras no podamos ver la nuestra, tener una espalda bonita y libre de acné es algo imprescindible en los mese de verano, ya que vamos a lucirla no solo en la playa y en la piscina, sino también con una de las tendencias de la temporada: las espaldas escotadas.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

La espalda es seguramente una de las zonas más sugerentes del cuerpo, y por eso las prendas que dejan esta parte al aire son siempre un acierto, ya que son capaces de reunir en una misma pieza el estilo sexy y elegante que muchas veces buscamos a la hora de vestir. Esta temporada además, viene pisando fuerte, y es una de las tendencias que vamos a ver en las tiendas y en una variedad infinita de opciones.

Vestidos, monos, camisetas, blusas y ¡hasta camisas! Cuando se trata de llevar la espalda al aire las alternativas que tenemos a la hora de vestir son casi infinitas, pero también es algo con lo que no todo el mundo se atreve. Si sencillamente no es tu estilo y no te ves cómoda con este tipo de prendas estupendo, pero si siempre has querido llevarlas y crees que por tu tipo de cuerpo o de pecho no puedes, nada más lejos de la realidad.

Llevar una prenda sin espalda es algo que puedes conseguir muy fácilmente y sin preocupaciones tan solo eligiendo la lencería adecuada. Por suerte las marcas de ropa interior ya piensan en todos los tipos de mujeres que existen y ya es posible encontrar diferentes opciones para cada tipo de pecho:

La primera opción es usar las clásicas copas que se pegan al pecho pero para que te funcionen se tienen que dar dos condiciones, que tu pecho no sea muy grande y que no seas una persona que sude mucho, pues de lo contrario esta alternativa no es para ti.

La segunda opción es ir sin nada. Siempre y cuando te sientas cómoda sin sujetador es la mejor opción para este tipo de prendas, aunque entendemos que hay mujeres que no vayan a gusto sin ningún tipo de sujeción. ¿Un consejo? Pruébalo, puede que al principio te sientas rara pero es una de las sensaciones más liberadoras que hay y cualquier pecho es bonito sin llevar sujetador.

Por último, tienes la opción de los sujetadores especiales para este tipo de escotes, que llevan una tiras más largas para poder atarlo casi en la cintura sin que se vea nada de nada.

Ahora que ya sabes las alternativas a tu alcance es el momento de presentarte las prendas con escote en la espalda que nos han conquistado, para que tú también puedas descubrirlas y hacerte con ellas antes de que se agoten.