La calculadora que revela cuál es tu talla exacta de sujetador arrasa en Tik Tok... y no es para menos

Para encontrar tu sujetador definitivo, además del contorno y la copa, hay que tener en cuenta la forma del pecho. ¿A que ahora entiendes muchas cosas?

Clara Hernández

¿Talla 85, 90, 95, 100...? ¿Copa A, B, C...? Seguro que en más de una ocasión has dudado cuál es la combinación correcta de números y letras que responde a tu talla de sujetador. Incluso, en aquellos casos en los que la conozcas (o crees conocerla) perfectamente, tal vez te hayas enfrentado a algún modelo que parece obviar las matemáticas y comprime demasiado algunas zonas o es muy grande.

¿Crees que usas tu verdadera talla?, te preguntamos hace un tiempo mientras facilitábamos una guía con la que aprender a medirse y saber qué aspectos había que tener en cuenta para encontrar el sujetador perfecto (porque no solo importa el contorno de tórax y de busto).

Ahora, un vídeo publicado en Tik Tok por la modelo de lencería Alexandra Madison no solo pone en evidencia nuestras lagunas sobre esta prenda, sino que nos da un completo tutorial en menos de un minuto sobre aciertos y errores en la elección de sujetador a la vez que recomienda una calculadora de tallas que ya se ha hecho viral: A Bra That Fits (de hecho, el hashtag con su nombre esa red social supera ya los 33 millones de visualizaciones).

"Esto es un pecho", comienza Alexandra Madison en su publicación mostrando un saco pequeño relleno de arroz para continuar con una pregunta: "¿Es posible que dos mujeres que llevan la misma talla de sujetador parezca que tienen tallas distintas?". La respuesta es un Sí (con mayúsculas). Y la explicación tiene que ver con la forma del pecho y cómo esta puede afectar a su percepción. También (y esto seguro que te es familiar) hace referencia a los modelos que mejor sientan, según tipo de busto. Porque no todos los sujetadores nos favorecen a todas por igual.

Entonces, ¿qué tipo de sujetador deberíamos llevar? Para averiguarlo, explica la experta, hay que tener en cuenta la "proyección" del pecho. Es más fácil de entender este concepto con una bolsita rellena de arroz como la que utiliza la protagonista y que apoya en una mesa, aplastándola más o menos, y explicando que un pecho puede parecer más grande aunque tenga el mismo volumen que otro.

La proyección, además, puede hacer que un sujetador te recoja demasiado por la zona superior, y sea demasiado amplio en la parte inferior. Para lograr el perfecto, Madison recomienda, en general, copas abiertas y materiales suaves y flexibles. Y para conocer realmente nuestra talla, nos remite a la calculadora online (y gratuita) A Bra That Fits, que atiende a datos como cuánto mide tu pecho cuando estás erguida, así como inclinada o tumbada. También se interesa sobre si te has sometido a alguna cirugía (esto puede hacer variar algunos aspectos) o si has dado el pecho.

Para conocer cómo medir bien contorno y busto, puedes leer, además, estos consejos. Y si aún quieres más información, siempre puedes recurrir al foro de la calculadora en Reddit para profundizar sobre este tema que, aunque no lo sepas, trae a muchas mujeres de cabeza e inspira miles de comentarios.