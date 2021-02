Elegancia, sofisticación y sencillez para que deslumbres el día más esperado de tu vida.

Cecilia Franco | Woman.es

¿Estás comprometida pero prefieres esperar a que vuelva un poco la normalidad? En estos momentos, la situación provocada por el coronavirus está dando lugar a muchas bodas aplazadas. Restricciones de horario, de aforo y el protagonismo de las mascarillas es lo que hace que muchos novios decidan retrasar ese momento inolvidable en sus vidas. Y aunque no tengas pensado hacer una boda por todo lo alto, no quieres que nadie falte en tu día. Si lo que tienes pensado es una boda sencilla cuando vuelva la normalidad, esto te interesa porque… ¡Hemos encontrado los vestidos de novia con los que siempre has soñado!

Una boda conlleva mucho tiempo de preparación para que ese día todo salga perfecto. Y aunque llevas desde pequeña soñando con vestirte de blanco, cierto es que no todo es tan fácil. En el momento de encontrar el vestido perfecto te encuentras con que la variedad de diseños es infinita, largos, cortos, con escotes, con detalles especiales, de diferentes tejidos y cortes… Pero además, no todo es el vestido, por supuesto, los complementos también juegan un papel fundamental.

Lo que sí tienes claro es que quieres que tu boda sea sencilla y romántica, ¿verdad? Entre todas las opciones los vestidos cortos puede ser tu apuesta rompedora, o si prefieres una opción de estilo más rústico, las alpargatas se convertirán en el zapato de novia de tus sueños. ¿Quieres ir más allá? Sorprende con un traje de chaqueta y rompe con estereotipos.

Por otro lado, el tema económico también puede convertirse en el gran quebradero de cabeza de muchas novias, pues bien, si lo que buscas es algo sencillo, firmas como Asos o Massimo Dutti ofrecen una variedad de vestidos de novia preciosos con detalles que te enamorarán y a precios 'low cost'. ¿Qué más se puede pedir?

Novias del mundo, tu boda soñada será como tu la quieras, a tu medida y estilo. Busca inspiración en Instagram o en los vestidos de las famosas y recrea el diseño de tus sueños a tu manera. Muchos diseñadores te dan la oportunidad de crear casi desde 0 tu vestido, porque ese día te mereces todo lo bueno.

Encuentra los vestidos perfectos para esa sencilla y romántica boda con la que sueñas cuando vuelva la normalidad. Diseños caros o 'low cost', tú eliges cuál es el vestido de novia perfecto para el días más especial de tu vida.