Si quieres bailar toda la noche en tu boda, no lo dudes: necesitas unas alpargatas. Ficha estas marcas porque tienen diseños estupendos y para todos los gustos.

SILVIA VÁZQUEZ

Aunque este año toca ser cautos, la temporada de bodas está a la vuelta de la esquina y, si te casas en 2021, es probable que ya tengas listo tu vestido de novia y estés inmersa en la búsqueda de los complementos: el tocado, el ramo, el velo... y, por supuesto, los zapatos. Y es que, por mucho que la pandemia haya transformado el sector nupcial desde sus cimientos, la ilusión por encontrar los accesorios perfectos y cuidar cada detalle es algo que nunca pasará de moda en las bodas.

Sin embargo, si hablamos de tendencias 'bridal' no cabe duda de que las alpargatas son una de las más potentes del 2021. Incluso en la era pre-Covid, cada vez más novias elegían este calzado de tradición 'made in Spain' para su gran día; y ahora el virus ha consolidado su éxito al imponer la comodidad como premisa 'sine qua non' de la moda. En otras palabras: las novias quieren ir de punta en blanco, pero también disfrutar al máximo de su enlace y en sus planes no entra la opción de sufrir por unos zapatos (bonitos pero) incómodos.

Hay muchas razones por las que las alpargatas son una gran opción, tanto para caminar hacia el altar como para bailar toda la noche en la fiesta posterior. Para empezar, porque es un calzado cómodo, artesanal y versátil al que podrás sacarle partido más allá del gran día, pero también porque aportan un aire 'boho' muy apetecible a cualquier tipo de vestido.

En este contexto, no es de extrañar que muchas firmas se hayan animado a lanzar sus propios diseños pensados para dar el 'si, quiero': con cuña, plataforma o planos, en materiales de primera calidad y jugando con todas las declinaciones del tradicional color blanco. En Woman.es hemos hecho una selección de nuestras favoritas. Y tú, ¿prometes serle fiel y amar a estas alpargatas todos los días de tu vida?