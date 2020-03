¿Cómo está afectando a la convivencia de pareja la cuarentena por el coronavirus? Así lo viven ellos

¿Te reconoces en alguno de los testimonios de estas parejas?

"Nada malo puede pasar por unas semanas aislado con la familia. ¡Relajaos!", reza uno de los memes que circula por internet junto a un fotograma de la película de terror 'El resplandor', donde hubo más que palabras por ver quién lavaba los platos. Otro asegura que ahora comprende las broncas y borderías que se ven en 'Gran Hermano': "¡Nomino a mi marido!", concluye.

Frente a estos, una publicación viral defiende que con el aislamiento por la crisis del coronavirus, un amigo "ha estado hablando un rato con su mujer y le ha parecido muy simpática".

Sin duda, el encierro impuesto por la cuarentena del Covid-19 va a influir en nuestras relaciones de pareja, aunque no a todos por igual. Hemos recogido distintos testimonios de cómo algunas parejas están viviendo esta circunstancia y hay de todo: hay quien se ha sorprendido disfrutando de momentos en pareja que antes no tenía, y quien comienza a sufrir las tensiones y molestias de vivir sin salir de casa. Las tareas del hogar (o, mejor dicho, quién las realiza) parecen ser una de las claves de la buena convivencia. En el caso de los que tienen niños, estar bien o mal depende de cómo funciona toda la maquinaria familiar.

Esto nos han contado. ¿Te identificas con alguna de estas parejas?

Valetina R. (mujer, sin hijos): "Sorprendentemente bien"

"La verdad es que nos está yendo sorprendentemente bien. Creo que es porque todavía no hemos tenido mucho tiempo para aburrirnos y nos turnamos y repartimos las tareas de la casa. Aunque habitualmente ya nos organizamos para hacerlas, antes era más improvisado. Ahora es más patente el hecho de tener que pensar en platos que cocinar, estar pendientes de lo que va quedando en la despensa para no tener que bajar al súper, intentar molestar lo menos posible al otro si está trabajando... Esto nos está uniendo más y no me lo esperaba".

J. J (mujer, con 3 hijos): "Esto es como una cárcel de lujo"

"Para mí, estos días están siendo como vivir en una cárcel de lujo. Estamos encerrados en casa con tele, consolas, móviles, comida, agua caliente.. pero sin poder salir. En cuanto a la pareja, la gran diferencia es que antes nos veíamos a partir de las 7 de la tarde y ahora estamos las 24 horas juntos. Hay momentos en que se nos nota más irritables por tonterías y hay más posibilidades de fricción sobre cosas como orden y limpieza en la casa, ser más flexible con determinados comportamientos de los hijos... Por otra parte, ayuda tener alguien al lado con quien compartir las dudas o temores (...). Supongo que estos días sale todo lo bueno y todo lo malo de cada uno. Como curiosidad, como la chica que tenemos contratada no va a venir y tenemos que repartir las tareas de limpieza, mi marido ha "descubierto" que hay cosas que no se hacen solas, y que hay que hacerlas ahora entre todos".

Mario y Paula (sin hijos): "Nos está sirviendo para conocernos mejor"

"Aunque somos ambos andaluces, de San Fernando (Cádiz), y estamos acostumbrados a vivir la calle, por lo cuál no llevamos bien el estar en casa, este #yomequedoencasa nos está sirviendo para conocernos mejor y pasar mas tiempos juntos. Nos apoyamos mutuamente, tenemos la suerte de que al ser tan distintos cada uno le está enseñando al otro cosas nuevas (una serie, una receta, una canción que le recuerda a un momento de su vida...). Estamos unidos porque en estos momentos complicados, tu pareja debe de ser el pilar fundamental en el que sustentar tu alegría, tu esperanza en que todo pasará y que volveremos con mas fuerza a nuestra vida cotidiana. Debemos cuidarnos, querernos y ayudarnos no solo en estos momentos, sino el resto de nuestras vidas. Y que esta situación sirva para valorar todas las cosas buenas que tenemos".

Ana V. (un hijo). "Lo malo es la falta de intimidad"

"Con los niños, agudizas el ingenio, sobre todo en las casas pequeñas, para convertirla en un parque de juegos. En cuanto a la pareja, los dos teletrabajamos y estamos a 'full' en casa, eso genera a veces tensiones que otra circunstancia se salvan con un paseo. Pero ahora es más difícil tener ese ratito de soledad. Lo malo es la falta de intimidad".

Guillermo F. (3 hijos): "Esta siendo una ocasión de pasar más tiempo juntos"

"En realidad, y esto puede sonar un poco raro por la situación, lo estamos llevando bastante bien. Está siendo una ocasión para pasar más tiempo juntos. Estamos, además, muy ocupados: si mi pareja está con los niños, yo estoy haciendo la comida. Los niños nos están ayudando mucho, no solo están viendo pelis o juegan, que también, pero además de los deberes, recogen la casa, cocinan con nosotros...Anoche estuvimos jugando a un juego en familia y lo disfrutamos. Cuando se acuestan, aprovechamos para estar nosotros más tiempo juntos. Dormimos más, porque no nos levantamos tan pronto, estamos más descansados y tenemos más tranquilidad. Estoy feliz, quitando que no podamos salir al parque".

Andrea J (sin hijos): "Un reto curioso"

"Solo llevaba dos semanas viviendo con mi novio cuando empezó esto y ha sido un reto curioso. Al principio era la frustración de no poder salir pero luego, poco a poco, lo entendimos y estamos dedicándonos a cosas pendientes para las que nunca tienes tiempo. En nuestro caso, que acabábamos de hacer mudanza, organizar armarios, la cocina...O, yo, darme de baja de servicios que iba posponiendo. El domingo decidimos además ponernos unos horarios y rutinas: despertarnos a una hora prudente, hacer deporte, desayunar, cocinar con calma (la comida es uno de los grandes momentos del día)... para entretener la mente porque estar encerrado te carga la mente y al estar cargado, lo pagas con tu pareja. Estamos compartiendo muchas cosas. Va bien".

C. G. C (mujer, 3 hijos): "Uno no discute más porque quedan muchos días de encierro"

"Los dos estamos teletrabajando, aunque él es ingeniero a tiempo completo y yo profesora a media jornada por el cuidado de los hijos. Surgen momentos de tensión porque, por nuestras jornadas, parece que él tiene más derecho a estar sentado más rato que yo. Hoy no ha venido la asistenta y adivina quién ha hecho las tareas correspondientes. Después de que yo hubiera preparado la comida y hubiera ido a comprar,, me ha dicho que estaba muy a gusto sin asistenta, lo cual me enfada, porque yo he realizado esas tareas, no él. Después de levantarle un poco la voz porque tampoco me ayudaba a sacar el lavavajillas, me ha recriminado por dar tantas órdenes. Uno no discute más porque quedan muchos días de encierro. Hoy no voy a limpiar nada más ni voy a discutir, porque si no, nos enfrentaremos".

M. G. R (mujer, sin hijos): "Juntos lo llevamos mejor"

Somos médico y enfermera, juntos en el centro de trabajo y en casa. Estos días los pasamos hablando del bicho (Covid-19) todo el rato y preocupados por lo que mañana nos encontraremos enos Pero juntos lo llevamos mejor".

Carmen V.M. (dos hijos): "Con tanta gente, el concepto de pareja se pierde"

"Con tanta gente en casa, el concepto pareja se pierde. La parte positiva para los niños es que pasan más tiempo con sus padres y están encantados, todo es un juego y quieren jugar con sus padres todo el rato. Pero teletrabajar y atender a los niños pequeños, ambas cosas a la vez, es díficil... imposible de compatibilizar".

Jordi (sin hijos): "Mi mujer ha invadido el salón y tengo que trabajar en la cocina"

"Trabajo en una empresa de venta de 'software' y estoy en casa teletrabajando. Mi mujer trabaja en una entidad bancaria y también necesita trabajar en casa. Y ha invadido el salón. Tengo que teletrabajar en la cocina, no hay otro lugar, y como tengo tiempo, ya que estoy, hago desayuno, comida y cena para los dos. De momento, lo llevamos bien. ¡Pregúntame la próxima semana!

L. S (mujer, 2 hijos): "Estamos compartiendo las tareas"

"El coronavirus me ha obligado a cerrar temporalmente mi negocio. Mi marido tiene un puesto de responsabilidad en un banco y no hasta ahora no podía contar con él en las tareas familiares in en el cuidado de nuestros dos hijos. Sin embargo, ante esta situación, me ha ayudado durante el fin de semana y me ha tranquilizado económicamente con su apoyo. Estamos viviendo en familia y compartiendo todas las tareas. Tengo que reconocer que se está portando fenomenal"