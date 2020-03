¿Cómo hablar del coronavirus con los niños, qué riesgos tienen y qué hacer con ellos estos días?

Consejos de expertos para cómo tratar el tema del Covid-19 con los más pequeños de la casa.

La crisis del coronavirus no solo ha trastocado las rutinas y conversaciones de los adultos: también es el protagonista del día a día de los niños, muchos de los cuales se encuentran en casa tras el cierre de los centros escolares, escuchan aquí y allá distintas informaciones sobre la enfermedad (que no siempre saben interpretar adecuadamente) y perciben nuestro nerviosismo.

¿Cómo tenemos actuar? La psicóloga clínica infantil Isabel López Pinto, de la clínica especializada Lagasca, y la Asociación Riojana de Pediatría ARPAP nos dan pautas y aclaran nuestras dudas:

¿Qué peligro tiene el coronavirus para los niños?

El coronavirus, cuando afecta a niños, "suele hacerlo de forma más leve, como un catarro", aunque hay que tener "especial cuidado con aquellos menores con factores de riesgo" (inmunodeprimidos, con enfermedades coronarias, etc.), indica un texto redactado ex profeso por la Asociación Riojana de Pediatría (ARPAP). Eso sí, evitar el contagio es fundamental.

¿Es seguro ir al parque, usar columpios...?

La misma organización sostiene que los niños "pueden pasear en espacios abiertos, evitando estar con otras personas y, en todo caso, manteniendo la distancia de seguridad de al menos un metro". Eso sí, no es recomendable ir a columpios (un posible foco de transmisión), parques de bolas, restaurantes, cines y casas de otros amigos.

¿Estar o no estar con los abuelos?

La ARPAP aconseja que no estén "mucho tiempo con los abuelos", sobre todo si estos tienen alguna enfermedad crónica, dado que la infección por coronavirus es más grave en personas de mayor edad.

¿Cuándo ir al centro de Salud?

No se aconseja, salvo que sea inevitable. Hay que intentar resolver las consultas vía telefónica.

¿Cuándo hablar con los niños sobre el coronavirus y cómo hacerlo?

La experta en Psicología Infantil Isabel López Pinto nos recomienda, lo primero, preguntar al niño qué sabe sobre el coronavirus y qué dudas tiene con el objeto de "saber qué hay que explicar, desmentir y aclarar con la información oficial". Otro dato: "No hay que esperar a que pregunten y hay que hablarlo con tranquilidad, que no sea un tema tabú, que es algo que no se habla porque es malo. Hay que darle un espacio". Y, sobre todo, "transmitir calma y seguridad".

¿Qué decirles y qué no?

"Es importante transmitirles que es un virus peligroso porque es muy contagioso pero que el 80% de las personas que lo tienen se curan, aunque hay que tener mucho cuidado con las personas mayores". También hay que explicar bien todas las medidas de higiene, incluso buscando maneras diferentes para los más pequeños (cantando una canción para que alarguen el lavado, por ejemplo)". Además hay que informarles de los síntomas para que si ahora enferman, y no es por coronavirus, "no cunda el pánico. Saber que son fiebre, tos y problemas con la respiración, pero que si lo cogen, tampoco pasa nada. Se van a curar". Y que estamos en casa "porque no queremos que se contagien los mayores".

Por edades

Los niños necesitan salir al aire libre pero a veces es difícil que entiendan que no pueden acercarse a otros niños. Si son pequeños, ("a los de 13 años se les puede explicar perfectamente, como a un adulto", incide la experta), podemos utilizar cuentos, etc. "También es buena idea que los pequeños hagan un dibujo de lo que les genera el virus porque si les preguntas, te van a contestar lo que oyen de los mayores".

Qué hacer en el día a día en casa: la rutina, la clave



"Es súperimportante que tengan una rutina, un orden. A los niños, sobre todo a los más pequeños, la rutina les da seguridad", señala López Pinto. "Puede haber una rutina flexible de levantarse a una hora, comer a una hora...". Asimismo, "es crucial que sean diferentes los días de diario de los del fin de semana, para que a los niños no se les haga eterna la semana y no pierdan la noción del tiempo". ¿Cómo? "Se puede ver una peli en fin de semana que no se ve otros días, o nos levantamos media hora más tarde".

Mucha creatividad

Lo ideal es aprovechar para hacer actividades familiares, ahora que se puede. "Intentar que sea como un campamento de día .Hay que hacer deberes pero también jugar, compartir tiempo, disfrutar de cosas nuevas. ¡Creatividad a tope!", concluye la psicóloga.