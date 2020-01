'Me gusta': Shakira regresa en 2020 con nueva canción y... ¡morena!

Lanza su primer tema en varios meses.

En los últimos tiempos, Shakira ha protagonizado tanto noticias dulces como amargas. Ya en su documental autobiográfico, 'Shakira in concert: El Dorado World Tour' (2019), la artista reconocía que 2017 había sido el peor año de su vida haciendo alusión a una lesión en sus cuerdas vocales que le obligó a cancelar cientos de actuaciones y que amenazó con truncar su carrera profesional.

"Pensé que no volvería a cantar más", confesó la colombiana en su concierto en Madrid, ofrecido un año más tarde de lo previsto. Los problemas con Hacienda o los rumores sobre su vida sentimental (algunos medios aseguraban que su relación con Gerard Piqué "hacía aguas") aumentaron la presión sobre la cantante que, sin embargo, ha ido poco a poco dejando aquello atrás aquello y recuperando su parcela musical.

Tres años después de lanzar su último álbum de estudio, 'El Dorado', uno de los más reproducidos de la historia digital, parece que Shakira prepara nuevo disco para 2020. Además, este 13 de enero compartía con sus seguidores un nuevo tema que ha titulado 'Me gusta' y que interpreta junto al artista puertorriqueño Anuel AA, un artista de éxitos veloces e infalibles.

¿Y qué contiene? Reggaeton romántico y contagioso, un género en el que hace ya tiempo que la colombiana dio sus primeros pasos, en el último lustro acompañada por Maluma (su 'Chantaje' o, más recientemente, 'Clandestino' resultaron auténticos bombazos), así como un sutil homenaje (sampleado) a la mítica canción del grupo de reggae Inner Circle 'Sweat (A La La La La Long'), de 1992.

Escucha 'Me gusta' a continuación:

En la canción, Shakira vuelve a recurrir al diálogo en clave Pimpinela que tan bien le funcionó con Maluma en el pasado y recrimina a Anuel AA que no le preste atención y que él siempre haga que le da la gana. Siente que la esté utilizando, indica, y no le gusta que él piense que todo se puede arreglar en la cama. Él, por su parte, expresa su punto de vista (que es distinto, te adelantamos).

Todavía no hay vídeo oficial de la canción, que promete sensualidad a raudales. Sin embargo, en la fotografía que protagoniza la carátula del single, Shakira presenta un curioso cambio de look. Para empezar, luce un tono de pelo castaño oscuro, un color que no utilizaba desde sus inicios en la música, lo que le hace estar casi irreconocible. En la imagen luce un singular outfit rosa, a medio camino entre lo marino y lo floral, con adornos por el cabello, plumas que parecen filamentos de algas y un body con sabor playero, todo del mismo color. La colombiana aparece encima de una mesa que está cubierta por un mantel a cuadros blancos y rosas y, curiosamente, piezas de sushi diseminadas. ¿La razón? ¡Misterio (por ahora)!

¿Podremos escuchar 'Me gusta' en la Superbowl 2020, donde la artista actuará con Jennifer Lopez? ¡Ojalá!

Según un último informe de Spotify, Shakira es la artista femenina que más ha sido escuchada en España en la última década. Además, se calcula que a lo largo de su vida profesional ha vendido más de 80 millones de discos a nivel mundial, Posee numerosos galardones, entre los que figuran tres premios Grammy, 11 Latin Grammy y varios World Music Awards, American Music Awards y Billboard,