La actriz Anya Taylor-Joy da vida a una estilosísima ajedrecista de los años 60. Y estas son las claves de sus looks.

Parece que a 'Emily en París' le ha salido competencia: ahora todo el mundo habla de 'Gambito de Dama', la nueva miniserie de Netflix que ha cautivado a las amantes de la moda.

Aunque a priori podría parecerlo, esta ficción protagonizada por una impecable Anya Taylor-Joy ('La bruja', 'Múltiple', 'Peaky Blinders'...) no solo va de ajedrez: es, en realidad, la crónica de una mujer que rompe techos de cristal en un mundo profundamente machista, que se enfrenta a sus adicciones para dar rienda suelta a su genialidad y que, por supuesto, acaba haciendo historia en el mundo del ajedrez. Y todo ello sin renunciar a un armario de escándalo y sin despeinar ni un ápice su perfecta melena pelirroja (sí, su cabello y su maquillaje merecerían un tema aparte).

Si bien nos encantaría que estuviera basada en hechos reales, lo cierto es que la vida de la talentosa Beth Harmon parte de la novela homónima escrita por Walter Trenvis en 1983 ('The Queen's Gambit', en su versión original) y ahora ha sido maravillosamente adaptada a la pantalla por el director Scott Frank (nominado al Oscar en dos ocasiones).

Por su parte, la responsable detrás de este vestuario que tantos halagos ha suscitado es la estilista Gabriele Binder, (artífice también de los looks de Angelina Jolie en la cinta 'En tierra de sangre y miel', entre otras producciones de Hollywood) que nos transporta a través de la moda a los Estados Unidos de los años 60.

Su éxito ha sido tal que Netflix acaba de inaugurar una exposición virtual en el Museo de Brooklyn para que los fans de la serie puedan observar al detalle los estilismos de la protagonista. La muestra, titulada 'The Queen and The Crown', recoge además parte del vestuario de la cuarta temporada de 'The Crown' (sí, incluido el icónico vestido de novia de Lady Di).

Además del magistral uso del estampado de cuadros (símbolo evidente de su pasión por el ajedrez), llama la atención la transición de la protagonista que, a medida que avanza la competición y va derrotando a sus oponentes masculinos, pasa de un vestidor sobrio (y casi podríamos decir anodino) a un repertorio de 'outfits' de lo más chic.

Los abrigos estructurados, los vestidos de patrón minimalista, los cuellos bobo (de plena tendencia esta temporada), los zapatos planos hiperelegantes o las bandanas en el pelo son algunas de las piezas que se repiten constantemente a lo largo de los 7 capítulos que dura 'Gambito de Dama' para recordarnos que la moda de los años 60 sigue siendo toda una fuente de inspiración. ¿Preparada para un maratón?