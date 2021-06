Días antes del cumpleaños de su hijo pequeño Lucas, Sara Carbonero conoció el que es el nuevo hogar de Iker Casillas.

Irene Díaz

Desde que anunciaron Sara Carbonero e Iker Casillas su ruptura, la pareja ha sabido mostrar su cercanía, cariño y respeto, principalmente, por dar todo lo mejor a sus hijos Martín y Lucas. Tanto es así que Iker Casillas no ha tardado en hacer partícipe a la que es la madre de sus hijos y le muestra su nuevo hogar, o lo que es lo mismo, su 'pisito de soltero'.

A través de las redes sociales, la expareja se muestra más cercana que nunca. Tras su separación, Sara Carbonero e Iker Casillas se deshicieron en piropos y palabras bonitas, y fue ahí donde se mostró el tipo de relación en la que se encuentran en estos momentos, basada en el respeto y el cariño de unos padres unidos por lo que más quieren en este mundo: sus niños.

Hace poco, y con motivo del cumpleaños de Iker Casillas, Sara Carbonero lanzó una preciosa felicitación llena de cariño por su 40 cumpleaños y nos demostraron así, una vez más, lo bien que se llevan como expareja.

Su historia de amor caló en todos nuestros corazones, sin embargo, y desde que se anunció su ruptura son algunas las palabras de cariño que han intercambiado a través de las redes.

A pesar de todo, parece que no todo es lo que vemos en redes y ambos son partícipes de las novedades de cada uno porque... ¡Sara Carbonero ha conocido el lujoso ático de Iker Casillas! La pareja fue pillada días antes del cumpleaños de Lucas en el piso de soltero del exfutbolista donde le presentó su nuevo hogar. ¿Celebrarán allí el cumpleaños del pequeño?

Aunque por el momento no se conoce si habrá celebración para Lucas, el hijo pequeño de la pareja cumplió cinco añitos el pasado 2 de junio, Sara aprovechó la ocasión para expresar sus sentimientos a través de Instagram con un post en el que se mostraba una imagen del pequeño en la piscina acompañado de un texto muy emotivo:

"Después de muchas semanas preguntando si quedaba "un mes en punto" para tu cumpleaños (el niño de las cuentas...), ha llegado el día. Otro cumple atípico, distinta ciudad, pero la misma ilusión. Y una vez más todo te vendrá bien y serás el niño más feliz del mundo porque "tú mandas en tu día" y nos regalarás un puñado de sonrisas, esa sonrisa única y genuina tuya. A veces cuesta aceptar lo rápido que va esto, que ahora seas tú el que me acaricia a mí para dormir, que ya cuestiones o reivindiques con argumentos cada cosa, que elijas "Conviene saber" o "Qué bonita la vida" como banda sonora en los viajes y las cantes a pleno pulmón una media de 10 veces cada una, que tomes pequeñas decisiones, que muchas de esas veces vayas a contracorriente, que estés descubriendo y cultivando el valor de la justicia y la amistad y seas un amigo fiel. Los que tenemos la suerte de conocerte sabemos que eres un alma libre, un pequeño salvaje, independiente, un disfrutón por naturaleza, un "malandro" al que no le gusta estar en primer plano, un quitapenas profesional. Un "personaje" irresistible con mucha retranca e ironía.

Hoy te celebramos a ti, a tus ocurrencias y a tu revolución y damos gracias por que nos eligieras. Mientras tú pedirás que no te miremos soplar las velas para que tu deseo sea secreto y volverás a hacer el “baile de la victoria” al ritmo de "Cun Cun Prá", te meterás con todos unas cuantas veces y repetirás en bucle que ya no eres un bebé. Feliz cumpleaños, manojito de alegría . Gracias por estos cinco años de explosión de amor. #Lucaslocura"

Como era de esperar, Iker Casillas no tardó en comentar el post con un "Te queremos mucho" donde corroboramos la relación tan sana que tiene la expareja y, el amor tan fuerte y devoción que tienen por sus hijos, más allá de una relación de pareja.