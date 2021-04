Tan solo cuatro días después del nacimiento de su bebé, la actriz Paula Echevarría ha mostrado en Instagram la "realidad" de su cuerpo. "Un excelente mensaje a todas las mamás", aseguran sus seguidoras.

GALA FERNÁNDEZ

Cada vez son más las mujeres que deciden compartir en las redes la realidad de su embarazo y su posparto, mostrando, muchas veces, una versión muy alejada de la idílica imagen que durante años se ha impuesto como cánon en estos asuntos relacionados con la maternidad. El posado de Sara Sálamo tres días después de dar a luz a su segundo hijo ("con una barriga enorme, hojas de col en el pecho para evitar una mastitis y bragas desechables") o el alegato de María Castro en ropa interior para normalizar las circunstancias del posparto y la lactancia materna son ejemplos recientes de este (necesario) cambio de discurso. Ahora también Paula Echevarría ha querido aportar su granito de arena a la causa, subiendo a Instagram un vídeo de su cuerpo cuatro días después de la llegada al mundo del pequeño Miguel Jr., su primer hijo junto a Miguel Torres.

"Si el bebé ya está fuera... ¿qué hay ahí dentro aún? ¿Será la felicidad, que ocupa lugar?", ha escrito la actriz junto a este aplaudido post, que sus seguidoras han llenado de comentarios positivos, tal como ocurrió cuando, horas antes de salir del hospital con su bebé en brazos, revolucionó las redes con una imagen dando el pecho a su hijo.

"Estás hermosa y me encanta que ayudes a normalizar el cuerpo posparto", "Por fin alguien que muestra la realidad... no se sale del hospital como si nada hubiera pasado, todo tarda en volver a su sitio" o "Excelente mensaje a todas las mamis", son algunos de los mensajes que ha recibido Paula Echevarría tras compartir el vídeo.

Además, la protagonista de 'Velvet' ha aprovechado la ocasión para lanzar un potente mensaje de aceptación. "Me gustaría aclarar que esta es MI REALIDAD, que mi cuerpo es así y reacciona así (ya me ocurrió con el posparto de Daniella) pero otra mujer que al día siguiente de dar a luz no tenga tripa también es real", ha señalado Paula, quien tampoco tuvo problemas en desvelar cuántos kilos había ganado durante este segundo embarazo.

"Cada cuerpo es un mundo ¡y ninguno es mejor ni peor! ¡Ánimo a todas las mamis!" ha rematado Paula Echevarría.