El alegato de María Castro en ropa interior para normalizar las circunstancias el posparto y la lactancia materna

La actriz ha aprovechado sus redes sociales para regalarnos un bonito posado en el que habla sin tapujos sobre la maternidad y todo lo que esta conlleva.

Aunque cada vez más voces de mujeres son las que se alzan con el fin de normalizar la maternidad y todo lo que esta supone en nuestras vidas -ahí están testimonios como los de la cómica Ana Morgade, la actriz Sara Sálamo, la influencer Laura Escanes o la periodista Sara Carbonero como algunos ejemplos- todavía son muchos los tabúes que giran en torno a ella. Por eso siempre se agradece que personajes célebres traten de naturalizar un proceso que es tan feliz como complejo en muchas ocasiones.

María Castro es una de las que nunca ha tenido reparos en hablar sobre su experiencia como madre de dos hijas. En sus redes sociales puedes encontrar multitud de situaciones con las que te sentirás identificada si tú también tienes niños a tu cargo e incluso puedes dar con mensajes de ánimo por parte de la intérprete como el que compartió con sus seguidores tan solo dos semanas después de dar a luz.

"No os voy a engañar... uno de los primeros pensamientos fue: “tranquilo cuerpo, en nada te recuperas y vuelves a ser el de antes”... pero tampoco os engaño si os digo que me sentí absurda...absurda de narices! Mamás del mundo! No tenemos nada de que recuperarnos!!!! Esta es nuestra nueva realidad... y es el resultado del acto más mágico de amor! Cada una de las señales: estrías, cicatrices, tripas, barrigas al más puro slime... hayan venido para quedarse o no, están ahí para recordarnos lo jabatas q hemos sido! Y os aseguro q las mujeres en las que nos hemos convertido.... las del ahora... nada tienen que envidiar a las del antes!", escribió entonces junto a una instantánea suya en ropa interior.

Ahora, cuando han pasado seis meses desde que se convirtió en madre por segunda vez, ha vuelto a sorprendernos con un posado frente al espejo de su camerino minutos antes de subir al escenario del teatro -está representando la obra 'La coartada' junto a Gorka Otxoa- para reivindicar una vez más la franqueza a la hora de afrontar esta etapa vital.

"Poco antes de salir a escena, me miro al espejo y esto es lo q veo: hace meses que no voy conjuntada “interiormente” hablando, que el algodón orgánico se ha convertido en mi mejor amigo, y que la comodidad se ha posicionado como mi máxima. Que sí, que sé vestirme más bonita por dentro, cuando me apetece...pero lo que más me preocupa ahora mismo es estar preparada para “desenfundar” y dar de mamar cuando haga falta, y proteger las cicatrices de las cesáreas, que se han convertido ya en sonrisas en mi panza... quiero pensar que nuestras hijas han decidido salir al mundo “por la puerta grande”...!", puede leerse en el post de María Castro en Instagram.

Una imagen de maternidad real lejos de filtros que representa aquello con lo que muchas mujeres que se encuentran en la misma situación viven a diario que, por supuesto, se ha traducido en miles de likes y comentarios agradeciendo a la que fuera la inolvidable "Jessi" de 'Sin tetas no hay paraíso' servir de altavoz en cuestiones como esta.