La divertida reflexión de Ana Morgade sobre sus primeros días como madre: "Es absolutamente imposible hacer en paz nada de lo que hacía antes"

Acaba de convertirse en madre por primera vez y la cómica y actriz Ana Morgade ha querido contar con sus seguidores cómo está siendo esta etapa llena de primeras veces.

Ana Morgade tiene una de las cuentas de Instagram que hay que seguir sí o sí estos días. La actriz y cómica ha sido mamá recientemente y está decidida a aportar su granito de arena por visibilizar la cara de la maternidad que tendemos todavía a ocultar como sociedad. Así lo demostró desde la primera foto que publicó para contar la buena nueva de la llegada de su bebé.

Poco a poco, se están dando pasos en la dirección correcta para que este sea un tema del que se pueda hablar sin tapujos en público, tanto de su parte idílica como de la que no lo es. Y mensajes como el último de Morgade ayudan mucho a naturalizar esta última cara.

"1.Tengo canas. 2.Tengo ojeras. 3.Tengo un bebé!", comienza la reflexión de la madrileña. "Adoro esta etapa nueva y es absolutamente imposible hacer en paz nada de lo que hacía antes. NADA. Cualquier cosa que antes hacía sin pensar: cortarme las uñas, desayunar, cambiarme de ropa, CACA", continúa, ya en "modo sinceridad a tope".

Y no queda aquí la reflexión de Morgade, que todavía va más allá con su característico humor por bandera. "Todo hay que hacerlo como una prueba del gran Prix: muy rápido y haciendo el ridículo", afirma.

Peor eso no quita para poder ser muy feliz con la maternidad y el caso de Ana Morgade es un muy ejemplo, como ella misma reconoce al final de su mensaje publicado en Instagram. "Sigo estando feliz, porque siempre he estado un pelín chalada, porque me encantan los bebés (y el mío más que ninguno), y porque la oxitocina hace el resto".

Tras este rayo de sensibilidad y emotividad, Morgade pone la guinda a la reflexión volviendo al tono en el que es una maestra, el irónico y divertido, pero sin alejarse de la realidad, que es lo verdaderamente importante, su sinceridad. "Por supuesto estoy sin maquillar porque si no logro hacer pis tranquila IMAGÍNATE UN EYELINER. Peeero su filtro sí que lo llevan las fotos porque he escrito antes que estoy chalada, pero no idiota. A ver qué va a ser esto", concluye.

Como para que el mensaje no acumule likes sin parar. ¡Y más que debería tener!