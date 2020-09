Así son los mensajes que recibe Laura Escanes por estar dando biberón en lugar de pecho a su hija

La catalana se sincera en las redes.

Clara Hernández | Woman.es

Laura Escanes suele caracterizarse por hablar abiertamente en las redes sobre asuntos que otras personas no se atreven a compartir. Así, ha mostrado su barriga posparto 12 horas después de dar a luz, ha hablado sin tapujos de los cambios que se han producido en su cuerpo desde que tuvo a la pequeña Roma, ha admitido que ha sufrido ansiedad, que se ha operado el pecho o ha revelado con naturalidad cientos de detalles sobre la maternidad.

Sin embargo, aunque estas declaraciones pueden gustarle a muchas personas que han atravesado experiencias parecidas o a quienes, aunque no lo hayan hecho, son fans de su espontaneidad, también arrastran detractores que han disparado sus insultos sin piedad contra la influencer (quien, por su parte, ha demostrado que sabe lidiar perfectamente con ellos).

Poco después de clamar en las redes su derecho a ser madre y, a la vez, a ponerse "vestidos cortos", ir al cine, ir de cena con amigas u operarse el busto, entre otras cosas, Laura Escanes ha vuelto a echar mano de sus 'stories' para contestar un mensaje que critica a la modelo por no estar dando el pecho a su bebé, un tema por el que ya ha recibido con anterioridad reproches e insultos.

"Como se nota que no le das el pecho a la pobre (Roma). Acaso no has visto niños alimentados con leche materna. Son más fuertes y más hermosos. Qué penita", le han escrito en Instagram después de que la modelo hubiera publicado unas imágenes de su hija gateando por el césped.

No ha pasado mucho tiempo antes de que la barcelonesa haya mostrado a sus seguidores el mensaje y despacharlo con un par de frases: "Ja, ja, cómo se nota que no la has visto a ella. Está bien fuerte y bien bonita".

El no haber optado por la lactancia materna le ha valido más de una crítica a la modelo, que ha confesado que se ha sentido juzgada en muchas ocasiones e, incluso, culpable. Por ejemplo, cuando hizo una sesión de fotos en la que aparecía junto a su bebé dándole el biberón y que no había compartido hasta el pasado julio (lo hizo después de haber visto otras fotografías con mujeres dando el biberón a sus pequeños y de haber llegado a una conclusión, confesó): "Me he sentido juzgada por no dar el pecho (...) Pero después de leer tantas historias llenas de miedos e inseguridades, desperté. Y me pregunté si era feliz. Y sí lo era. Y sí lo soy. Y la miro a ella y sé que es feliz (...) y eso es lo que importa".

"También es nuestro momento. También creamos vínculo y apego. También está bien", subrayaba.

¿Hacen falta más palabras?