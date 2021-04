Sara Carbonero y la maternidad: esto fue lo peor de su segundo embarazo

La periodista Sara Carbonero ha entrevistado a Sara Sálamo en Radio Marca y ambas se han sincerado sobre la cara B de la maternidad.

PILUCA SANTOS

Todas las historias tienen una cara B, pero no siempre las acabamos sabiendo, sobre todo si tiene que ver con la maternidad, donde todo parece ideal. Los cuentos son cuentos y la realidad es algo completamente diferente, la última famosa en hablar de ello ha sido Sara Carbonero. Una semana más, Sara Carbonero acudió a su cita con las ondas en Radio Marca, donde presenta 'Que siga el baile', el espacio en el que el pasado martes entrevistó a la actriz Sara Sálamo, por su película 'El año de la furia'. Junto con la actriz se ha confesado sobre la cara B de los embarazos.

“He aprendido mucho contigo; ella es como un libro abierto, supernatural. Cómo lo cuenta, con normalidad, y hasta dónde ella quiere", explicó Sara Carbonero sobre la actriz, que acaba de ser madre por segunda vez junto a Isco, el jugador del Real Madrid.

Una de las dificultades que se encontró la intérprete fue la desinformación sobre el posparto. “Me produjo muchísima tristeza, me sentí fatal", confesó. Y Sara Carbonero empatizó profundamente con ella. “Es algo que no viene en los libros, pero luego si profundizas el 90% de las mujeres se identifica contigo".

Sara Carbonero recordó que cuando salió del hospital con su segundo hijo en los brazos, todo la prensa elogió su buen aspecto, pero en su interior no se sentía así. "Yo no estoy estupenda, no me siento estupenda", aclaró. De hecho, no se sintió nada cómoda con el vestido que escogió para posar frente a los fotógrafos en la puerta de la Clínica Ruber. "Más que elegir es descartar, yo me puse un vestido que era un saco, que me quedaba fatal, y estaba horrorosa", espetó.

Pero la periodista no ha sido la única en los últimos meses en contar todo eso que no se ve en las fotografías bonitas de Instagram. Pilar Rubio no tuvo reparos en contar su visión sobre la maternidad, ese tipo de cosas que nadie te cuenta antes de dar a luz. “Hay una cosa mucho más dolorosa que las contracciones: los entuertos. Me suelen durar unas 48 horas, pero se me pone la piel de gallina de pensarlo. Se me saltaban hasta las lágrimas del dolor”, confesó unos días después de dar a luz la colaboradora de ‘El Hormiguero’.