Sara Sálamo: "Me quedé absolutamente calva"

La actriz, que acaba de ser madre por segunda vez, sigue compartiendo sin tapujos algunas de las cosas que está viviendo durante esta etapa de su vida.

Sara Salámo e Isco Alarcón, terminaron el 2020 con una familia más numerosa. La pareja le dio la bienvenida a Piero, el segundo hijo de ambos, el pasado 30 de diciembre. Como suele ser usual en la actriz, ha hablado sin tapujos de algunas de los problemas a los que se ha tenido que enfrentar en la etapa del postparto. Para ser más concretas, ha hablado sobre la caída del pelo.

Todo surgió a raíz de las imágenes que compartió la actriz Lea Michelle en las que muestra la impresionante caída que está sufriendo su pelo cuatro meses después de dar a luz. Entonces Sara decidió que quizá podría resultar positivo que ella compartiera su experiencia.

"Ole por ella. Yo me quedé absolutamente calva con mi primer hijo. Tanto fue así que en el rodaje de la última película que rodé, tuvieron que taparme algunas calvas con un spray", ha explicado la actriz a través de sus redes. Más tarde, ha publicado un vídeo mostrando el estado actual de su melena, tumbada en lo que parece la cama o el sofá y protegida del frío con una manta de borreguito. "Con el segundo todavía no me ha pasado, pero veremos a ver... Dejadme disfrutar todavía del pelasssssso".

La caída de pelo después de dar a luz es una consecuencia bastante común. Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer sufre varios cambios derivados de la necesidad de cuidar del feto y aportarle todo lo que necesita para su correcto desarrollo. Y luego tras el nacimiento el cuerpo de las mujeres vuelve a experimentar cambios hormonales hasta que se recupera. La caída se hace más notable durante el tercer o cuarto mes tras dar a luz, aseguran los expertos.