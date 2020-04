Más de 100 artistas del pop y el rock se unieron en un concierto masivo para luchar contra el nuevo coronavirus, y recaudaron 115 millones de dólares que irán destinados a los sanitarios que están en primera línea.

Woman.es

El concierto 'One World... Together at Home' tuvo más estrellas que el mismo cielo - se entiende la exageración-, y es que la iniciativa reunió a tantas estrellas del pop y el rock que de estar en condiciones normales hubiera sido al envidia de cualquier festival de música del mundo. Hasta el momento aún no habíamos visto algo parecido, ni en 'We are the world', ni en los festivales Live Aid de 1985, se unieron tantos músicos de tan diferentes estilos musicales. La lucha contra el coronavirus consiguió que el show ideado por Lady Gaga y conducido por Stephen Colbert, Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon, fuera un éxito sin precedentes.

- David Summers, Marta Sánchez, entre otros cantan “Pongamos que canta Madrid”, el homenaje a la capital confinada

- De ‘Anatomía de Grey’ a ‘House’, los doctores de las series de televisión homenajean en un vídeo a los verdaderos sanitarios y héroes en la lucha contra el coronavirus

La propia Lady Gaga protagonizó algunos de los momentos mas emocionantes del concierto, primero cantando en solitario el clásico 'Smile' popularizado por Nat King Cole, y después cerrando la noche con una versión de 'The Prayer' junto a Celine Dion, Andrea Bocelli, Lang Lang y John Legend.

Aunque el concierto benéfico buscó reunir donaciones para el Fondo de Respuesta por la Covid-19, desde el comienzo se pidió a los espectadores que apartasen sus carteras, pues en esta ocasión la responsabilidad se dejó en manos de grandes empresas y líderes mundiales.

"Esta noche celebramos a los verdaderos héroes, aquellos que se están sacrificando para mantenernos a todos a salvo y sanos. Necesitamos vuestras voces, vuestras habilidades y vuestra fuerza a través del mundo entero", dijo Beyoncé. El gran concierto fue un agradecimiento continuo a los profesionales de la salud, y quienes en este momento trabajan para mejorar nuestra condiciones. El show duró ocho horas de actuaciones y contó con estrellas como los Rolling Stones, Jennifer López, Paul McCartney y Stevie Wonder, entre otros que cantaron desde sus hogares.

Jennifer Lopez brilló versionando 'People' de Barbra Streisand, lo mismo que Billie Eilish junto a su hermano Finneas, que interpretaron una bonita adaptación acústica del 'Sunny' : "He elegido esta canción porque a mí me hace feliz y me gustaría haceros felices a vosotros", dijo la cantante de pelo verde.

Taylor Swift, quien al final de la noche interpretó por primera vez su balada Soon You’ll Get Better, con una letra dedicada a su madre en tratamiento por cáncer que en esta ocasión dedicó a todos los que están enfermos de coronovirus.

John Legend y Sam Smith cantaron juntos el clásico 'Stand by me' y Billie Joe Armstrong,de Green Day, hizo una versión acústica de 'Wake me up when September ends'.

Los Rolling Stones, tocaron cada uno desde su casa la mítica 'You Can't Always Get What You Want', Sir Paul McCartney cantó 'Lady Madonna'. Elton John cantó su 'I'm still stading', y Camila Cabello y Shawn Mendes interpretaron 'What a Wonderful World» de Louis Armstrong'.

Hubo momentos para el español de la mano de Maluma, con su propia versión del Carnaval de Celia Cruz, y una aparición de J Balvin en la que dio consejos para evitar propagar el virus en inglés y español. También aparecieron en un mismo vídeo las exprimeras damas de EE.UU., Michelle Obama y Laura Bush, minutos antes de que lo hicieran Bill y Melinda Gates.

Pero estos son apenas algunos de los participantes, la lista incluyó a personalidades como: Annie Lenox, Juanes, Sheryl Crow, Luis Fonsi, Adam Lambert, Anitta, Annie Lennox, Becky G, Billy Ray Cyrus, Black Coffee, Christine and the Queens, Common, Delta Goodrem, Ellie Goulding, Hozier, Jennifer Hudson, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, Kesha, Liam Payne, Lili Reinhart, Maren Morris, Milky Chance, Natti Natasha, Niall Horan, Rita Ora, Sebastián Yatra, Sheryl Crow, Sofi Tukker, The Killers, Kacey Musgraves, LL Cool J, Usher o Pharrell Williams.