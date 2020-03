Con este look la cantante nos enseña cómo dar una segunda vida a aquella falda que compramos para una boda o una fiesta y nos encanta.

En las últimas semanas Celine Dion nos ha mostrando su aspecto más vanguardista. Parecería que la cantante de 51 años está esperando con ansias la llegada de la primavera con este último look, muy a lo Carrie Bradshaw en ‘Sexo en Nueva York 2’, con el que posó frente a su hotel en la ciudad de Nueva York. La intérprete e indiscutible icono de la moda saludó a sus fanáticos con una llamativa falda asimétrica con estampado floral y un jersey de punto en cuello vuelto, color crema que adornó con un gran broche de flores.

Con cada una de sus apariciones públicas Celine Dion nos da la oportunidad de inspirarnos y atrevernos a bajar de las pasarelas al street style looks arriesgados que van más allá de los clásicos estilismos. Con esta falda voluminosa decorada con grandes flores blancas y carmesí, que bien podríamos llevar a la boda de nuestra mejor amiga, la estrella nos enseña a sacarla del apartado "para ocasiones especiales" y moverla a la carpeta de "uso diario". Y es que al combinarla con un suéter grueso de cuello alto en color crema consigue un look impresionante, con el que no podrás pasar desapercibida.

La cantante canadiense dejó caer su larga melena rubia con ondas como una cascada sobre sus hombros, destacando así sus pendientes de perlas, y completó el estilismo con un par de botas blancas puntiagudas hasta la rodilla.

Y es que si de divas hablamos, Celine encabeza el listado. Por si no les bastaba con semejante look, la cantante llevaba un ramo de flores rosas y blancas que sostuvo en alto, para luego arrojarlas, cual novia, a la multitud. La intérprete de 'It's All Coming Back To Me Now' parecía estar de buen humor mientras se preparaba para su actuación final en Nueva Jersey. La semana pasada realizó una serie de actuaciones en el Barclays Center en Brooklyn, que le dejó suficiente tiempo para organizar verdaderos desfiles de moda en Manhatttan, como el look de falda larga de lentejuelas en color dorado, blanco y negro que lució para acudir al ballet de Nueva York. Sin lugar a dudas sus estilismos no han decepcionado a nadie.