La madre de Britney Spears, Lynne Spears, ha hablado cuando se conocen nuevos detalles del caso Britney Spears.

María Viéitez

La batalla por la tutela legal de Britney Spears continúa. Hace pocos días, la jueza del caso, Brenda Penny, rechazaba la petición de la cantante de terminar con el régimen de tutela a manos de su padre, sin embargo, se han conocido recientemente nuevos detalles que confirmarían los abusos que la estrella ha sufrido y sufre a causa de su situación legal.

Según fuentes confidenciales han revelado a TMZ, diferentes individuos involucrados en el régimen de tutela están dispuestos a declarar y contar sus versiones, que parecen ser contrarias a las de la cantante, a la jueza, ya que, afirman, "La historia de Britney no encaja con los hechos".

El equipo de managers de la estrella asegura, entre otras cosas, que la gira por Europa de 2018 fue idea de Spears, siendo ella la misma que solicitó que buscasen algo para que ese año "no se aburries", ya que su agenda estaba vacía. Fue entonces cuando su equipo planificó el tour: "Nos rogó literalmente hacer la gira europea de 2018. Estaba muy entusiasmada con ello y llamó repetidamente para pedir que se confirmara". Según los informantes, existen mensajes que la cantante y sus managers intercambiaron acerca del tour en los que ella misma "hace algunas preguntas y expresa lo emocionada que está por hacerlo".

Según la versión del mismo equipo al que Britney Spears acusa de abuso y explotación, una vez se inició la gira, Spears cambió de opinión y comenzó a idear excusas: "se inventó una historia sobre haber sido forzada a hacerlo”.

Los involucrados niegan también haber obligado y amenazado a Britney con la firma de los papeles relativos a la gira. Por el contrario, aseguran que cambiaron y ajustaron ciertos protocolos porque Spears no estaba de acuerdo con determinadas cláusulas. "Sus tutores se vieron entonces obligados a poner en marcha protocolos que exigían al equipo de managers conseguir que Britney firmase todas las obligaciones profesionales de modo que ellos [los tutores] pudieran mostrárselo para 'recordarle' que había consentido", explican.

Después de que amigos y familiares de Britney hayan expresado su apoyo, entre ellos, su expareja Justin Timberlake y su hermana, Jamie Lynn Spears, la madre de la cantante, Lynne Spears, ha expresado también su opinión sobre el caso.

La progenitora reveló a ‘The New Yorker’ que tiene "sentimientos enontrados" y que "no sabe qué pensar": "es mucho dolor, mucha preocupación". La mujer de 66 años se negó a contestar preguntas detalladas sobre el caso tal y como confirmar los periodistas con los que habló, pero añadió: "Estoy bien. Soy buena a la hora de desviar la atención".

Lynne Spears reveló también que la cantante llamó a emergencias la noche antes de que se celebrase el juicio por su tutela. Su intención era denunciar que era víctima de abusos en este régimen. En aquel juicio, Spears aseguraba que quería "demandar a toda su familia".

Cada día se conocen nuevos datos relativos a alguna de las partes involucradas. Hace apenas una semana la hermana de la protagonista, Jamie Lynn Spears, manifestaba su apoyo y pedía que se la dejase de acusar de ser cómplice de los abusos de los que Spears daba fe, y el pasado viernes volvió a hablar sobre el tema en sus redes sociales, esta vez en un intento de frenar los mensajes de odio.

La actriz protagonista de Zoey 101 ha pedido a través de su perfil de Instagram que dejen de enviarle amenazas de muerte a ella y a sus hijos: "Hola. Respeto que todos tengan el derecho de expresarse. Pero ¿podemos, por favor, parar con las amenazas de muerte, especialmente las amenazas a muerte a niños?". La actriz, de 30 años, tiene una hija de 13 años con su expareja Casey Aldridge y otro de 3 con su actual marido, Jamie Watson.