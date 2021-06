Justin Timberlake: "Después de lo que vimos hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en este momento"

A través de su cuenta de Twitter, el cantante y expareja de Britney Spears, declaró que todo el mundo debería apoyar a la cantante, pues la situación en la que se ha visto forzada a vivir "está mal".

Britney Spears por fin lo ha dicho. La estrella del pop quiere tener las riendas de su vida y así lo ha expresado este miércoles frente a la juez Brenda Penny para solicitar poner fin a su tutela. “No estoy contenta. No puedo dormir. Estoy enojada y deprimida. Lloro todos los días”, ha dicho la cantante en un dramático testimonio dado a través de Zoom.

Desde 2008, su padre, Jamie Spears, junto a un fideicomiso, ha supervisado por decisión judicial desde las finanzas hasta los detalles más minúsculos de la vida de la cantante desde que esta sufrió un colapso nervioso ante los ojos de todos. La artista, que lleva sin cantar desde finales de 2018, alza la voz con su testimonio y un verdadero tono de hartazgo. “Señoría, mi papá y todos los involucrados en esta custodia, incluida mi manager, que tuvo un papel clave en mi castigo... deberían estar en prisión”, aseguró Spears, quien ha amenazado con demandar a su familia por lo que le han hecho.

Tras las duras confesiones de Britney, las olas de apoyo no se hicieron esperar. El primero en salir públicamente por Twitter y mostrar su solidaridad con la cantante fue su exnovio de juventud, el actor y cantante Justin Timberlake.

Sus mensajes han sacudido la red del pajarito. El intérprete lanzó tres contundentes mensajes de respaldo en favor de la que fuera su expareja. "Después de lo que vimos hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en este momento. Independientemente de nuestro pasado, bueno o malo, y no importa cuánto tiempo haya pasado... lo que está sucediéndole simplemente no está bien. A ninguna mujer se le debe restringir jamás la toma de decisiones sobre su propio cuerpo", reza el primer tuit.

Seguido, ha publicado este texto: "Nadie debería ser retenido NUNCA contra su voluntad... o tener que pedir permiso para acceder a todo por lo que ha trabajado tan duro".

After what we saw today, we should all be supporting Britney at this time.



Regardless of our past, good and bad, and no matter how long ago it was… what’s happening to her is just not right.



No woman should ever be restricted from making decisions about her own body. — Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021

Para finalizar con un último mensaje en el que le envía todo su apoyo: "Jess (Jessica Biel, su esposa) y yo enviamos nuestro amor y nuestro apoyo absoluto a Britney durante este tiempo. Esperamos que los tribunales y su familia hagan esto bien y la dejen vivir como quiera".

No one should EVER be held against their will… or ever have to ask permission to access everything they’ve worked so hard for. — Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021

El exmiembro de Nsync, quien tuvo una relación con Britney Spears desde finales de los 90 hasta 2002, parece que desea reivindicarse con la estrella del pop, ya que en febrero pasado le ofreció disculpas públicas por acciones de las cuales ahora se siente arrepentido, y que fueron mencionadas en el reciente documental Framing Britney Spears, que aborda su ascenso y caída en el estrellato.

Jess and I send our love, and our absolute support to Britney during this time. We hope the courts, and her family make this right and let her live however she wants to live. — Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021

La audiencia del miércoles fue la primera vez que el mundo escuchó hablar extensamente a Spears sobre el arreglo legal que comenzó en 2008 cuando su padre, Jamie Spears, junto con el abogado Andrew Wallet fueron nombrados tutores de su patrimonio multimillonario luego de una serie de problemas personales muy publicitados.

Después de que Wallet renunció en 2019, Jamie Spears fue el único responsable de supervisar las finanzas de su hija hasta que un juez nombró a Bessemer Trust en noviembre de 2020 para servir como co-tutor.