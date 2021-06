Britney Spears declara sobre el caso de su tutela legal: "Quiero recuperar mi vida"

Tras años de silencio, Britney Spears declaraba ayer ante el juez durante el juicio por el caso de su tutela legal. La cantante dio un testimonio de veinte minutos que relataba cómo ha sido su vida durante los últimos años.

María Viéitez

Britney Spears declaró ayer por primera vez ante un juez sobre el caso de su tutela legal a manos de su padre, Jamie Spears, en la que lleva 13 años. Es él quien actualmente tiene el control del patrimonio de la artista, que asciende a unos 60 millones de dólares americanos, y quien supervisa el trabajo y otros aspectos de la vida de Britney.

En su testimonio, que duro algo más de veinte minutos, la cantante de 39 años expresó su deseo de que la tutela terminase pronto: "Estoy traumatizada. Solo quiero recuperar mi vida. [...] He hecho más que suficiente. No creo que deba estar en ninguna habitación con alguien que me ofende cuestionando mis capacidades e inteligencia". [...] Solo quiero recuperar mi vida".

La cantante reveló durante su testimonio detalles de su vida que hasta el momento no se conocían. Entre otros, explicó haber sido forzada bajo amenazas de sus managers a trabajar, obligada a tomar medicaciones más fuertes de las que estaba acostumbrada y que le hacían sentirse ‘embriagada’ o a realizar test psiquiátricos e ingresar en instituciones con el objetivo de hacer rehabilitaciones ordenadas por su padre. "No solo mi familia no hizo absolutamente nada al respecto, sino que además todo lo que me concernía tenía que ser aprobado por mi padre", explicó.

Spears contó que el equipo de doctores y enfermeras que se ocupaban de ella no le permitirían salir de casa o moverse en coche, ni siquiera quitarse el dispositivo intrauterino (DIU) para intentar tener más hijos: "Esta tutela me está perjudicando más que beneficiándome. Me merezco tener una vida", dijo.

Como respuesta, el abogado del padre de Britney leyó un comunicado en el que expresaba el dolor que sentía su cliente al ver sufrir a su hija, intervención a la que la cantante respondió que, lo que desea Jamie, es hacerla daño.

Al finalizar, Britney se disculpó por no haber hablado antes y afirmó que ignoraba que solicitar formalmente la terminación de la tutela fuese una opción: "Lo que he vivido es vergonzoso y desalentador, y es la razón por la que no hablé abiertamente antes. Pensé que nadie me creería", concluyó.

El inicio de la tutela

La tutela parental de Britney Spears comenzó en 2008 tras la crisis que sufrió la artista, en parte, como consecuencia del acoso mediático que sufrió durante años. Tras ser ingresada en dos ocasiones en instituciones de salud mental, se le impusieron dos tipos de tutela: una sobre su patrimonio y otra sobre su persona. Este tipo de sentencias se dictan en casos en los que el sujeto no es capaz de tomar sus propias decisiones a causa de una enfermedad mental, como la demencia.

Desde entonces, ha sido su padre, Jamie Spears, quien ha tenido el control de sus finanzas, su trabajo e incluso su vida personal, una tutela que ha sido compartida desde 2020 con la firma financiera Bessemer Trust desde 2020.

La artista confesó en el juicio tener miedo de su padre, y fue este el motivo por el que en su día se negó a volver a los escenarios mientras fuese él quien tenía su tutela.

#FreeBritney

#FreeBritney es el movimiento por la liberación de la cantante que fue iniciado en 2009 por sus seguidores como forma de protesta contra su tutela y al que se han sumado, incluso, celebridades, como Miley Cyrus o Paris Hilton.

Sus fans creen que la cantante utiliza sus redes sociales para mandar mensajes de socorro encriptados. Mientras, el padre continúa rechazando y desdeñando estas teorías.

El lanzamiento del documental sobre la vida de la cantante, ‘Framing Britney Spears’, reavivó el interés sobre su caso e historia. A pesar de que la artista dijo no haberlo visto, confesó que el revuelo mediático le provocó tal nivel de estrés que lloró durante dos semanas.

"Merezco tener una vida. He trabajado toda mi vida. Me merezco un descanso, hacer lo que quiero hacer. [...] De repente me siento acosada y me siento intimidada y me siento abandonada y sola. Y estoy cansada de sentirme sola. Me merezco tener los mismos derechos que cualquiera, tener un hijo, una familia, cualquiera de esas cosas", fueron las paabras con las que Britney concluyó su declaración. Al finalizar, el juez le agradeció su generosidad y coraje por compartir su testimonio en sala.