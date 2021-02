Justin Timberlake pide perdón a Britney Spears justo cuando se ha estrenado el documental Framing Britney Spears sobre su vida

¿Demasiado tarde?

Bisbal y Chenoa, Brad Pitt y Jennifer Aniston… Hay parejas con las que todas soñamos que vuelvan, entre ellas la de Justin Timberlake y Britney Spears. Ambos vivieron un romance que acaparó miles de titulares, sobre todo con su ruptura. Ahora Justin Timberlake ha entonado el ‘mea culpa’.

Justin y Britney eran una pareja de revista. Siempre tan atentos el uno con el otro, tan enamorados y Britney tan abandera de ser virgen hasta el matrimonio que cuando rompieron saltó todo por los aires y comenzó el declive de Britney Spears. El cantante reveló que, pese a que su ex decía que era virgen, sí habían tenido sexo. Y a partir de ahí, Brit ya no era la Brit de siempre. Salidas nocturnas con Paris Hilton y Lindsay Lohan, un matrimonio en Las Vegas de tan solo 55h… Decenas de paparazzi se agolpaban en la puerta de su casa y seguían sus pasos para pillar a la joven Britney en algún renuncio. Y así hasta llegar a ser la Britney que hoy conocemos, una estrella del pop con un presente supervisado por su padre y con trastornos mentales que se cuentan en el documental Framing Britney Spears que se acaba de estrenar.

¿Tiene Justin Timberlake la conciencia tranquila con el daño que le provocó Britney? Pues parece que no y por eso ha pedido perdón. “Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones avivaron los problemas, en los que estuve fuera de lugar o no defendí lo que era correcto (...)me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo ”, escribió.

“Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto y sé que fracasé. También me siento obligado a responder, en parte, porque todos los involucrados merecen algo mejor”, añadió.