Britney Spears, ¿qué implica la tutela en la que vive y por qué vuelve a los tribunales?

La lucha por obtener la independencia legal de su padre ha logrado que famosos y seguidores se unan en apoyo a Britney Spears.

Hace años que Britney Spears dejó de ser la princesa del pop, pero sigue moviendo a verdaderos batallones de fans. Su salud mental ha estado en boca de todo el mundo y desde que su padre obtuviera la tutela legal de la cantante hay quienes aseguran que la exniña Disney sufre de maltrato psicológico. Y el documental 'Framing Britney Spears', estrenado el pasado 5 de febrero y producido por The New York Times ha vuelto a poner la vida de Britney en el ojo del huracán.

La batalla legal sobre quién debe controlar las finanzas y la vida personal de Britney Spears está programada para volver a los tribunales a finales de esta semana en medio del debate sobre qué pasó con la estabilidad mental de la cantante.

El documental se centra en el conflicto por la tutela de Spears, un acuerdo legal que ha permitido que su padre gestione su carrera, su vida personal y sus finanzas desde 2008.

El largometraje cuenta la historia de una talentosa cantante que durante décadas ha estado rodeada de personas que se aprovechan de ella y una fuerte presión por parte de la prensa que finalmente la lleva a la desesperación.

Desde el estreno del nuevo documental, la legión de fans de la cantante que ha creado movimientos como #FreeBritney se han multiplicado, e incluso varias celebridades han alzado su voz para amplificar el movimiento.

Mientras tanto la audiencia del caso está programada para el jueves en Los Ángeles, y en ella se volverá a decidir si la cantante necesita estar bajo la tutela de otra persona.

Pero, ¿qué es la tutela?

También conocida como custodia, la tutela bajo las leyes estadounidenses se entiende como un acuerdo legal reservado por lo general a los ancianos, los enfermos o las personas con discapacidad. Implica designar un representante para gestionar los asuntos y el patrimonio de la persona si se considera que no puede cuidar de sí misma o es vulnerable a influencias o manipulaciones externas.

Spears vive bajo este régimen desde 2008, tras una serie de crisis públicas en las que se dejaba ver que estaba sufriendo de algún tipo de crisis psicológica. Durante más de una década, el padre de Spears, James P. Spears, conocido como Jamie, ha supervisado gran parte de la vida financiera y personal de su hija como uno de los tutores. Los tutores designados controlan todo, desde el cuidado de la salud mental de Spears hasta a dónde y cuándo puede viajar. El sistema significa que los tutores de Spears están obligados a presentar cuentas detalladas de sus compras al tribunal, incluso de cosas menores.

Los representantes de Jamie Spears han dicho que su gestión de la carrera de su hija probablemente la salvó de la ruina financiera, y aseguran que la única motivación que ha tenido ha sido su amor incondicional por su hija y un deseo feroz de protegerla de quienes intentan aprovecharse de ella.

Jamie Spears se retiró de su papel como custodio personal de su hija en 2019, citando problemas de salud; un tutor profesional tomó su lugar temporalmente. La batalla judicial actual gira en torno al control del patrimonio de Spears.

El verano pasado, el abogado de Spears expresó en una presentación judicial que su cliente “se oponía firmemente” a que su padre fuera su tutor. En una audiencia judicial celebrada en noviembre, el abogado de la cantante dijo que “ella tiene miedo a su padre”, con quien no ha hablado en mucho tiempo, y que no volverá a actuar si su padre mantiene el control sobre su carrera, informó The Associated Press.

Tras la publicación del documental, celebridades como Sarah Jessica Parker, Bette Midler y Andy Cohen tuitearon la etiqueta. La actriz Valerie Bertinelli, y las cantantes Courtney Love y Hayley Williams también se solidarizaron con Britney.