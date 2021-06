Caso Britney Spears: Jamie Lynn Spears y Christina Aguilera toman partido

Después de que Britney Spears testificase el pasado 23 de junio en el juicio del caso sobre la tutela en la que se encuentra a menos de su padre desde hace 13 años, numerosas ‘celebrities’ (más o menos cercanas a la cantante) han manifestado su apoyo. Uno de los primeros en hacerlo fue Justin Timberlake, que alzó su voz inmediatamente después de que el testimonio se hiciese público. Y la última ha sido Christina Aguilera, quien creció junto a Spears desde que ambas debutasen en 1993 en el programa de Disney The All-New Mickey Mouse Club.

La cantante ha alzado su voz en favor de Britney y lo ha hecho en a través de un hilo de tweets en los que califica de "inaceptable" lo que está viviendo Britney, y acusa a "los que están en control de la situación" de no tener “misericordia ni decencia”.

These past few days I’ve been thinking about Britney and everything she is going through.



It is unacceptable that any woman, or human, wanting to be in control of their own destiny might not be allowed to live life as they wish. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3