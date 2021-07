Britney Spears: la jueza rechaza la suspensión de su tutela, pero sigue recibiendo apoyos

La jueza que lleva el caso ha rechazado la petición de Britney Spears de suspender el régimen de tutela legal en el que la cantante se encuentra desde hace trece años.

María Viéitez

Una semana después de que Britney Spears declarase en el juicio por el que pedía la suspensión de la tutela a manos de su padre, Jamie Spears, la jueza ha resuelto el caso rechazando la petición de la cantante.

De esta manera, Jamie Spears continuará siendo el principal responsable del régimen de tutela en el que se encuentra la artista junto con la firma financiera Bessemer Trust Company.

- Britney Spears, ¿qué implica la tutela en la que vive y por qué vuelve a los tribunales?

- El documental sobre Birtney Spears que querrás ver

La petición, presentada por el abogado de Britney Spears, Samuel Ingham III, solicitó a final del año pasado la suspensión de los poderes del padre sobre la tutela legal de la cantante ya que esta afirmaba “sentir miedo de él” y se negaba a subirse a un escenario mientras siguiese al cargo de su carrera.

En aquel juicio, la jueza Brenda Penny rechazó la expulsión de Jamie Spears del régimen de tutela, pero no descartó atender futuras peticiones por parte del equipo legal de la cantante. Fue entonces cuando, también por decisión judicial, Bessemer Trust se sumó como responsable de la tutela de Spears.

Así, la jueza se reitera en la continuación del régimen de tutela a manos de Bessemer Trust y el padre del clan Spears, un régimen que solo hace unos días ella calificó de “abusivo”, “vergonzoso” y “desalentador”.

Desde que se hicieran públicas las declaraciones de Britney, la cantante no ha dejado de recibir apoyos. Entre los artistas que han lazado la voz en favor de la mayor de las Spears se encuentran su hermana pequeña, Jamie Lynn Spears, Christina Aguilera o Justin Timberlake.

La última en mostrar su apoyo público a la cantante ha sido Iggy Azalea. La rapera ha publicado en su cuenta oficial de Twitter un comunicado con el que ha combatido las acusaciones de aquellos que la culpaban de no apoyar a Spears.

"Es de una decencia humana absoluta que, como mínimo, se retire de la vida de Britney a una persona que ha identificado como abusiva. Esto debería ser ilegal", escribe Azalea en referencia a la decisión de la jueza de mantener el régimen de tutela legal.

La rapera también ha utilizado estos tweets para defenderse de los fans de Spears. “Estoy aquí para apoyar a alguien de una manera útil y consciente. Britney ha dicho en sus propias palabras que es está avergonzada de compartir esto con el mundo. Si ella necesita que hable por ella, ese mensaje se le ha dado a ella”, explica la cantante australiana. Y concluye: “He hecho lo que tenía que hacer, he contactado con ella. No tengo por qué contaros a todos vosotros de forma sin haberlo meditado todo lo que esta pasando, porque la mitad estáis aquí para entreteneros y no para ayudar. Yo me preocupo de verdad y, si me necesita, puede utilizar mi voz. Dejadme en paz, por favor”.