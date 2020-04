La campaña benéfica ‘We’ve got you covered’ tiene el objetivo de apoyar a profesionales de la música que se han quedado sin trabajo por la crisis del coronavirus.

El coronavirus ha parado el mundo. La pandemia nos ha afectado a todos, no conoce de industrias, ni de profesiones. Poco a poco hemos visto como millones de personas han perdido su trabajo y si hay una profesión que ha tenido que reducir su actividad al completo, ese es el sector musical. Conciertos, giras, festivales, lanzamientos de discos, todo ha quedado anulado y son muchas las familias que viven del negocio, que va más allá del cantante. Incluye músicos, sonidistas, expertos en luces, organizadores de eventos, teatros, bares, centros de convenciones, empresas de bebidas y un largo etcétera.

Por este motivo grandes estrellas de la música como Ariana Grande, Billie Eilish, Justin Bieber, los Rolling Stones, The Weeknd, entre otros decidieron sumarse a una iniciativa benéfica que venderá mascarillas personalizadas para recaudar fondos con el fin de ayudar a los miembros de la comunidad musical afectados por la crisis del coronavirus. Aupados por el sello musical Universal presentaron "We’ve Got You Covered", una idea para vender mascarillas reutilizables e inspiradas en grandes cantantes de la discográfica.

Cada mascarilla tiene un precio de 13 euros y todo el dinero que recaude Universal con las ventas de estas mascarillas irán a fondos benéficos como MusiCares o Help Musicians, que asisten a los profesionales de la música que se quedaron sin trabajo debido a la pandemia.

Cada artista ha personalizado su mascarilla, por ejemplo Billie ha usado el color verde flúor que lleva en el pelo, mientras que Ariana Grande ha dibujado una lágrima representando la tristeza que vive en este momento. La mítica lengua de fuera de los Rollings, o incluso el sombrero tan característico de Frank Sinatra.

“Me siento abrumado y agradecido por trabajar con artistas y socios que son apasionados y están decididos a proporcionar un programa que apoya a aquellos que lo necesitan más durante estos tiempos sin precedentes”, ha afirmado en un comunicado Mat Vlasic, consejero delegado de Bravado, división de “merchandising” de Universal.

En el mismo comunicado, también se explica que próximamente se añadirán más diseños de otros cantantes conocidos en la web, como Slipknot, Pantera, BLACKPINK y 5 Seconds of Summer.

El mundo de la música, completamente paralizado en cuanto a conciertos y festivales, se ha volcado a través de multitud de iniciativas y eventos virtuales para recaudar fondos para la lucha contra la pandemia. Por ejemplo, el pasado fin de semana se celebró One World: Together At Home, un festival en línea organizado por Lady Gaga y la Organización Mundial de la Salud y en donde actuaron artistas como The Rolling Stones, Taylor Swift, Jennifer López, Paul McCartney y Stevie Wonder.