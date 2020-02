Billie Eilish, una de las triunfadoras de los premios BRIT, apuesta y gana con un total look de Burberry que solo ella puede llevar

Con visera a lo 'El cuento de la criada' incluida.

Woman.es

Billie Eilish, la gran estrella adolescente de la música a nivel mundial, está marcando un nuevo camino en la moda, y las marcas de lujo han recogido el guante que la californiana ha lanzado desde su irrupción.

Lo vimos hace algunas semanas en los Oscar, donde llevó uno del os looks, diseñado por Chanel, más informales y vanguardistas que hemos visto hasta la fecha en la 'red carpet' más glamurosa del mundo. La alfombra roja de la gran noche del cine de Hollywood no es la de un evento cualquiera. Si una artista es capaz de mantenerse fiel a su estilo en ella, habrá demostrado que nada ni nadie le hará ser infiel a sí misma. Y eso es justo lo que demostró al mundo Billie Eilish, que dejó claro por qué está abriendo un nuevo camino en la moda.

Después de ser una de las grandes sorpresas de los Oscar, esperábamos casi con ansia su aparición en la alfombra roja de los premios BRIT de la música. Y no ha defraudado. Todo lo contrario, de hecho. Y encima lo ha hecho con una apuesta por el doble o nada, al confiar en una de las firmas emblemáticas de la moda británica, Burberry, que no ha dudo en romper todos sus esquemas clásicos para diseñar el look de Eilish en su ciudad.

De nuevo, pura vanguardia el outfit de la artista en Londres, donde por cierto ha sido reconocida con el galardón de mejor artista internacional -este año ya ganó cinco Grammys en la gala donde también triunfó, en menor medida, Rosalía-.

No ha dejado puntada sin hilo Eilish en la alfombra roja. Y es que detrás de ese rostro adolescente hay todo un icono de estilo que cuida todos los detalles.

Prueba de ello es que en los BRITs ha lucido una manicura a juego con los inconfundibles cuadros de Burberry, presentes en el look tanto en los calcetines como el forro inferior del trench -una versión rompedora de la prenda más famosa de la marca británica- con el que ha rematado el conjunto firmado íntegramente por la casa inglesa, incluidas las deportivas tipo chunky.

No ha faltado el toque oversized que tanto representa el estilo Billie Eilish. Ha llevado así tanto en la sudadera como el pantalón tipo jogger en color tierra, aunque lo más llamativo del look, más allá del efecto general del mismo, ha estado en la visera, también de Burberry, que nos ha recordado ipso facto a las que llevan las protagonistas de la famosa serie 'El cuento de la criada'.

Eilish ha lucido un segundo look de Burberry al subirse al escenario de la gala para cantar por primera vez el tema principal de la próxima película de James Bond, 'No time to die', en cuyo elenco está Ana de Armas. El outfit, que lo ha llevado también al recoger su premio, es un conjunto de camiseta y shorts metalizados que también sigue las líneas básicas del estilo deportivo y atrevido de la cantante norteamericana.

La joven, una de las más escuchadas en España en Spotify en 2019, ha vuelto a dejar de esta forma su sello en un evento de primer nivel mediático, algo a lo que nos tenemos que ir acostumbrando teniendo en cuenta que apenas tiene 18 años. Ojalá no deje de sorprendernos nunca en cada una de sus apariciones en las alfombras rojas futuras.