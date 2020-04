El Gobierno ha compartido una guía para desinfectar las mascarillas reutilizables

Existen tres métodos distintos para hacerlo.

Son estos primeros días de desconfinamiento total -aunque todavía no lo sean para todo el mundo, parece que esto llegará más pronto que tarde- de adaptarnos a las nuevas condiciones que marcarán nuestras vidas a corto plazo, siendo el uso de la mascarilla el más novedoso por la falta de costumbre que tenemos en occidente con este tipo de productos cuyo uso en otras zonas del mundo, véase Japón, está mucho más extendido entre la población.

Son muchas las personas que se han hecho con modelos reutilizables, una opción muy interesante siempre y cuando se desinfecten correctamente después de cada uso. Para evitar errores y solucionar las dudas, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha difundido una guía que explica de forma breve y concisa las tres opciones que tienen los ciudadanos para poner de nuevo a punto sus mascarillas reutilizables.

La primera de los tres métodos incluidos en la nota oficial del Gobierno es similar al que seguimos con el lavado de la ropa. "Con detergente normal y agua a temperatura entre 60º-90º (ciclo normal de lavadora)", explica Sanidad. Dado que esta fórmula solo es apta para lavados en lavadora, electrodoméstico que no se utiliza todos los días en muchos hogares porque no hay necesidad de ello ni tampoco es recomendable hacerlo por motivos medioambientales si no existe dicha necesidad, el Ministerio valida dos alternativas.

La primera de ellas, segundo de los métodos efectivos para desinfectar mascarillas reutilizables, es "sumergirlas en una dilución de lejía 1:50 con agua tibia durante 30 minutos". Posteriormente, se deben lavar "lavar con agua y jabón y aclarar bien para eliminar cualquier resto de lejía y dejar secar", expone la guía difundida por Sanidad.

La tercera vía, según la misma fuente oficial, es utilizar cualquiera de los "productos virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad para uso ambiental (PT2), que han pasado la Norma 14476 de actividad virucida y que se encuentran registrados para uso por el público en general". Estos productos son aquellos a los que la mayoría de la ciudadanía se refiere de forma coloquial como desinfectantes a secas, si bien no todos los que hay en el mercado cumplen las condiciones mínimas especificadas por el comunicado del Ministerio de Sanidad. Para conocer los modelos, puedes acudir a este listado oficial, actualizado recientemente, en el que enumeran todos los que sí las cumplen.

En la nota se aclara que este último método se ha establecido "debido a las circunstancias especiales de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19", y que en todo caso su uso "será de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, poniendo especial atención al uso diluido o no del producto y a los tiempos de contacto necesario para la actividad desinfectante". Tras desinfectarlas con el producto autorizado elegido, se deberán lavar con abundante agua y jabón antes de dejarlas secar, tal y como se recomienda también en la segunda vía recomendada para desinfectar mascarillas reutilizables.