Nos hemos enganchado a esta rutina de ejercicios de cardio que hacen a diario las Kardashian

Y, ojo, que dura solo cinco minutos.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Hace más de un mes que volvimos de las vacaciones y nos enfrentamos, de nuevo, a la temida rutina. Adaptarnos a esta nueva normalidad no está siendo nada sencillo porque tenemos una sensación constante de estrés, de que no nos da tiempo nada y de que el día debería tener más de 24 horas, ¿verdad? Lo primero de todo decirte que tranquila, porque no estás sola en esto.

Entre el trabajo, la familia y las responsabilidades de casa (entre muchos otros asuntos) llega un punto en el que nos damos cuenta de que hemos vuelto a abandonar esa rutina física que tanto nos había costado recuperar, pero es que no tenemos ni un ratito para poder ir al gimnasio... No te preocupes porque en la redacción de Woman.es también nos pasa y, por ello, siempre estamos al día de las rutinas de ejercicio más rápidas y eficaces que, además de ayudarnos a liberar un poquito de estrés, se adaptan a nuestras necesidades y se pueden hacer desde casa.

Y, sí, tenemos que admitir que nos hemos enganchado a una nueva, esta vez de ejercicios cardio, y que además hacen a diario las propias Kardashian (así que imagínate si es efectiva...). Y además solo necesitas invertir cinco minutos de tu tiempo. ¡Ya no hay excusas!

Son un total de cinco movimientos de 45 segundos cada uno. Y entre uno y otro deberás descansar 15 segundos. Sin duda, lo que más nos gusta que es son ejercicios aptos para todo tipo de condición física porque de lo único que debemos preocuparnos es de mantener alta la frecuencia cardíaca y, por supuesto, de ser constantes y llevarla a cabo de manera diaria para notar resultados. Coge papel y boli, ¡y toma nota!

1. Gusano y salto en cuclillas con sentadilla

Se trata de un ejercicio con el que se trabaja todo el cuerpo. Para llevarlo a cabo simplemente tienes que colocarte con los pies separados al ancho de las caderas e inclinar tu cuerpo hacia delante para poner tus manos en el suelo. Una vez que tengas las palmas sobre el suelo, camina con las manos hacia la posición de tabla y luego regresa a la postura inicial hacia los pies.

Antes de ponerte de pie, baja las caderas para sentarte de cuclillas y salta levantando el pecho y el torso de forma vertical, y aterrizando suavemente en una sentadilla. Después, coloca tus manos en el suelo y comienza de nuevo el ejercicio del gusano. Si quieres bajarle intensidad puedes eliminar este salto.

2. Sentadilla con saltos amplios

Un ejercicio perfecto para ejercitar las piernas y activar la frecuencia cardíaca. Se trata de hacer saltos con sentadillas y, para ello, simplemente tienes que juntar y separar los pies entre una y otra.

Empieza con los pies juntos y, después, baja tus caderas hacia atrás y hacia abajo en una sentadilla. Salta con los pies hacia afuera a una posición amplia y, luego, vuelve a la sentadilla y repite el salto pero esta vez juntando los muslos para una sentadilla cerrada.

3. 'Bear crowl' o 'Paso del oso'

Suele ser uno de los ejercicios más realizados en 'crossfit' y sirve para poner a prueba no solo nuestra resistencia cardíaca sino también la muscular. Debes colocarte en posición cuadrúpeda (o a cuatro patas) con las manos justo debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas. Empieza levantando las rodillas del suelo para que todo el peso recaiga en tus manos y en los dedos de los pies, y concéntrate en hacer fuerza con el abdomen y llevar el ombligo hacia la columna vertebral. Después, mueve el brazo izquierdo y la pierna derecha hacia delante y, luego repite el mismo movimiento hacia atrás con un control total para mantener el equilibrio, y muévete a tu ritmo.

Puedes bajar intensidad manteniendo una posición con las rodillas en el suelo y levantando un brazo y la pierna opuesta.

4. Deslizamientos laterales con salto hacia delante

Coloca tus brazos hacia los lados y los pies abiertos y deslízate de manera lateral hacia la derecha, después da un salto hacia delante con intensidad. Repite este mismo movimiento deslizándote hacia la izquierda.

5. 'Jumping jack' y 'Tump jump'

Uno de los ejercicios más clásicos en toda rutina física pero muy, muy efectivo. Salta abriendo los brazos hacia arriba y coordinando ese mismo movimiento con los pies y, luego, salta llevando las rodillas hacia el pecho (ayúdate poniendo las manos sobre la rodilla). Para hacerlo menos intenso puedes quitarle impacto quitando el salto final y elevando únicamente una rodilla hacia arriba.

Y aunque leer la explicación siempre nos ayuda, a continuación te dejamos un vídeo donde una entrenadora profesional recrea esta maravillosa rutina que ha desvelado Poosh, un conocido blog internacional de temática 'healthy' en el que Kourtney Kardashian tiene su propia sección. Y, sí, admitimos que estamos enganchadas. ¿Lista para darle caña?