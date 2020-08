La influencer ha compartido alguno de sus trucos para esos días en los que no te apetece hacer nada: ser constante, entrenar acompañada, alimentarte bien, dividir tus rutinas y una buena playlist son solo algunas de sus recomendaciones.

Algunos días son bastante más difíciles que otros cuando se trata de sentirse motivada para hacer ejercicio. Si a esto le sumamos que estamos viviendo momentos de incertidumbre y estrés debido al Covid la situación puede volverse especialmente difícil y cumplir con un horario regular de ejercicios se convierte en una batalla.

Lo importante es entender que puede que haya días en los que tu cuerpo te pide descansar y debes oírlo, pero eso sí, no confundas el cansancio con pereza.

Si quieres volver a tu rutina precovid y no sabes muy bien por dónde comenzar, Kourtney Kardashian ha compartido en su web de estilo de vida, Poosh, una rutina de ejercicios que te ayudará a mantenerte encaminada y emocionada.

Su primer truco es: Haz deporte con alguien más. Programa tus entrenamientos con amigas ya sea por Zoom, o en un sitio dónde puedan respetar las medidas de distanciamiento. El hecho de tener compañía y que se cree un círculo de apoyo es muy importante.

Aliméntate bien. Kourtney cree que si te mentalizas que después de hacer ejercicio vas a tener como recompensa una rica comida, te sentirás más motivada para darlo todo. La hermana de Kim Kardashian, por ejemplo se imagina el café con leche matcha que se va a tomar si es por la mañana o el delicioso salmón que almorzara.

Durante sus entrenamientos, ella y su entrenador personal, dividen la rutina en cuartos partes para que se sienta mucho más corta y alcanzable. En el primer cuarto, salta a la comba, el tiempo es entre tres a cinco minutos de saltar la cuerda y luego alterna con series de Hiit o pesas sucesivamente. Cuando termina cada ronda de ejercicios descansa unos segundos para comenzar con fuerza el siguiente ejercicio.

Según ella misma ha contado, ha eliminado de su vocabulario frases como: "Hoy no me siento capaz de hacer X o Y", y en cambio le ha dado la vuelta e intenta decirse una frase positiva: "Por supuesto que puedo hacerlo, voy a conseguir llegar a X", cambiar la actitud y las palabras puede ser un gran cambio.

Una buena playlist de música es clave. Tener música adecuada es más importante de lo que crees. Quizás sea un lunes difícil y necesitas una reproducción que te ponga de buen humor, intenta tener creadas playlist que sepas que te van a motivar.

Sé ordenada: lo mejor es que tengas todas tus herramientas de ejercicio a la mano. Si todo está en un lugar y ordenado no habrá excusa para no hacer deporte. Recuerda que no necesitas de muchas cosas para hacer ejercicio, con una cuerda para saltar, un par de mancuernas o en su defecto botella de agua reutilizable llenas de granos, y unas bandas elásticas lo tienes todo.

Y si quieres comenzar el día con mucha energía sigue los trucos de Kourtney: Antes de ducharte, tómate dos minutos para hacer sentadillas y haz de 20 a 30 fondos de triceps usando el borde de la bañera o una silla. Notarás como empiezas el día con más energía y poniéndote en forma.