Gracias a este ejercicio de abdominales en solo 11 minutos (y en casa) de @ffitcoco conseguirás un vientre plano

Uno de los más completos que hemos visto hasta hoy.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Conseguir un vientre plano, probablemente, sea uno de tus objetivos 'fit', ¿verdad? Sin embargo, muchas veces no te resulta una tarea sencilla. Tranquila, no estás sola.

Antes de nada, resulta básico saber que cada cuerpo es distinto, y hay a quien le cuesta menos obtener resultados y a quien le cuesta más... Lo importante es no compararse con nadie. Además, llevar unos buenos hábitos de vida así como una alimentación saludable será el primer paso para bajar tripita.

Pero más allá de todo eso, tener mucha fuerza de voluntad y seguir una buena rutina deportiva resulta fundamental.

Somos conscientes de que no siempre contamos con el tiempo que nos gustaría para pasar varias horas en el gym, pero afortunadamente existen otras opciones que se ajustan a nuestros horarios. Por ello hoy queremos compartir contigo un ejercicio muy rápido que puedes hacer en casa y que, sí, tiene resultados.

Seguro que ya has escuchado hablar en alguna ocasión de Cocó Constans (o más conocida como @ffitcoco). Es una de las chicas más 'fit' de Instagram y comparte vídeos de sus entrenamientos caseros, así como muchos otros consejos para llevar una vida saludable (desde nutricionales hasta motivacionales). Así que si todavía no has caído en su perfil, te invitamos a hacerlo porque es maravillosa.

La 'instagrammer', entre todas sus rutinas deportivas, ha vuelto a sorprendernos (y a alegrarnos) al compartir un vídeo con el que nos chiva el ejercicio de abdominales DEFINITIVO para conseguir un vientre plano, ¡y en solo 11 minutos!

Cuesta creerlo, pero es así. No necesitarás invertir más de este tiempo (aunque, por supuesto, debes ser constante) para lograr tu objetivo.

Se trata de una rutina muy dinámica en la que @ffitcoco alterna posturas y ejercicios para trabajar todas las zonas del abdomen. En ella vas a ver cómo comienza con abdominales de pie, en los que añade un toque de impacto con salto, básico para calentar. Tras ello, continúa con abdominales oblicuos, combinando otros ejercicios para trabajar tanto los superiores como los inferiores. Por supuesto, no falta la temida plancha (que odiamos pero sabemos que es necesaria) con movimiento (con lo que logra hacerlo más dinámico).

Y es que probablemente sea una de las rutina más completas y variadas que hemos visto hasta hoy. ¿A qué esperas para darle caña?