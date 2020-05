Con este ejercicio de @ffitcoco puedes estilizar piernas, trabajar glúteos y definir brazos en menos de 20 minutos, ¡y en casa!

No hay excusas para vencer la pereza.

Aunque en todo el país ya hace algunas semanas que se puede salir a hacer deporte a la calle, no quiere decir que no se puede complementar o sustituir por el deporte en casa, tal y como lo hemos practicado durante la mayor parte del estado de alarma. Y es que, si alguna lección podemos sacar ya de la cuarentena es que el deporte en casa es rápido y eficaz, y eso son dos argumentos de mucho peso teniendo en cuenta el estilo de vida de la mayoría de las personas. Es fundamental, eso sí, elegir bien la guía para conseguir tus objetivos, y @ffitcoco es una de las que te lo garantiza: en menos de veinte minutos, puedes poner a punto piernas, brazos y glúteos.

Dentro de las magníficas cuentas en redes sociales que se han asentado como referentes sobresalientes para ponerse en forma en casa durante estas semanas, la de Cocó Constans es una de nuestras imprescindibles por rutinas como esta.

De verdad, si no has probado ninguna de sus clases, hazlo, porque no hay mejor forma de convencerse de algo que experimentándolo en primera persona. Y no hace falta que lo hagas con una clase larga, que las tiene y muy buenas; basta con darle al play en alguno de los entrenamientos exprés -muchos son complementarios entre sí por si quieres enlazar varios- que publica en su Instagram para darte cuenta de que en esto del deporte no importa tanto el tiempo que se le dedique como la calidad del mismo.

Con unas mancuernas pequeñas, de un kilo de peso, que además puedes sustituir en casa fácilmente con dos bricks de leche, por ejemplo, si no dispones de ellas, y una silla, tendrás lo necesario para llevar a cabo esta rutina de dieciocho minutos de duración que, en palabras de la propia Cocó, es una de sus favoritas.

Además de su efectividad, algo que notarás no solo durante el entreno, sino también en las horas posteriores, tiene una gran virtud para prevenir lesiones: no incluye ni un solo impacto durante la sesión. Esto es perfecto para evitar molestias en las articulaciones inferiores, y es fantástico para principiantes porque así pueden centrarse en la técnica de cada ejercicio sin miedo a que un mal impacto pueda derivar en alguna pequeña lesión.

Ponte las mallas y el top, prepara tu material, conecta el móvil o el ordenador a la tele para verlo en grande y dale caña a tus glúteos, tus piernas y tus brazos de la mano de la instructora de pilates más famosa de la cuarentena.