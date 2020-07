La modelo brasileña ha desvelado cómo trabaja su abdomen de acero, sus brazos tonificados y sus glúteos desde casa

Gisele Bündchen es probablemente una de las mujeres más guapas sobre la Tierra. No por nada fue durante tanto tiempo ángel de Victoria`s Secret o la modelo mejor pagada del mundo. Sus piernas kilométricas y su abdomen plano de acero son parte de sus características más reconocidas y también las más envidiadas. Y aunque en varias ocasiones ha contado qué es lo que come y lo estricta que es su dieta. También sabemos que es una ferviente seguidora del yoga. Pero ahora, la modelo ha querido compartir con sus más de 16 millones de seguidores el secreto de su rutina core.

¿Cómo consigue esos abdominales tan definidos, esos brazos tan tonificados y esas piernas libre de celulitis y piel de naranja?

"Mover mi cuerpo siempre me hace sentir muy bien y, como muchos de ustedes me han pedido que comparta mi rutina de ejercicios, aquí van de mis favoritos para fortalecer el core. Normalmente hago 2 o 3 series, dependiendo de cómo me sienta. ¡Espero que te guste!", ha escrito la exmodelo en el mensaje que acompaña el vídeo.

La rutina está compuesta por planchas, ejercicio enfocados al core y al fortalecimiento de las piernas con gomas, mountain climbers. Si quieres ponerte a ello solo tienes que darle al play y copiar a Gisele.

Para hacértelo más fácil hemos transcrito la rutina, ahora si que no tienes excusas.

Toques de pie: tumbada con las piernas a 90º lleva la punta de tu pie al suelo, un pie cada vez. 1o repeticiones con cada pierna. Extensión de pierna: en la misma posición, lleva la punta del pie al frente. 10 repeticiones con cada pierna. Bicicleta // Bicicleta inversa: 10 repeticiones. La rana: junta los talones y llévalos al pecho. 10 repeticiones. Extiende las piernas al frente y choca los talones. 10 repeticiones. El nadador: boca abajo, con una goma de resistencia a la altura de las rodillas, extiende brazos y piernas contrarios. Extensiones de espalda: boca abajo, con brazos cruzados, la goma en las rodillas, levanta piernas en bloque y abre y ciérralas: 10 repeticiones. Jumping Jacks: mantén la posición tumbada y las gomas. 10 repeticiones. Plancha lateral: 10 segundos de cada lado. Plancha lateral con elevaciones: 10 repeticiones de cada lado. Plancha lateral con giros: 10 repeticiones de cada lado. Plancha con aperturas de piernas. 10 repeticiones con cada pierna. Escaladores: 10 repeticiones con cada pierna. Escaladores Spiderman: 10 repeticiones con cada pierna. Plancha con manos a hombros: 10 repeticiones con cada mano. Plancha con manos al frente: 10 repeticiones con cada mano. Crunches: 15 repeticiones. Crunches laterales: 15 repeticiones a cada lado. Abdomen inferior: llevar pies juntos al suelo.