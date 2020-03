Yoga en casa: el mejor remedio de Cristina Pedroche frente a la cuarentena

Mantenerse activas es fundamental.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Lo sabemos. Estás en casa y estás comenzando a subirte un poquito por las paredes. Y sí, sabemos que es difícil y que esta cuarentena va a ponernos un poquito al límite, pero quizá practicar un poco de deporte es lo mejor que podemos hacer ahora mismo. ¿Cómo? Pues en el salón de casa o incluso en el pasillo, como Cristina Pedroche.

La presentadora y colaboradora de televisión ha confesado en un divertido texto que lo único que le está apeteciendo encerrada en casa es comer. Normal, querida. Te entendemos perfectamente.

"No me apetece hacer nada, solo comer.🤦🏽‍♀️ Me he obligado a hacer un poco de yoga y reconozco que ahora me siento mejor. Voy a obligarme a hacer algo de deporte todos los días. #YoMeQuedoEnCasa pero no quiero ser una bola 🤣🤣🤣", ha escrito junto a una imagen en con la que podemos asegurar que a Cristina aún le falta muchísimo para ser una bola.

Y sí, puede que lo que más te apetezca ahora mismo es salir a correr a la calle, pero hay muchas opciones para hacer en casa. Yoga, estiramientos, tablas de ejercicios... solo tienes que conectarte a YouTube, por ejemplo, y mover el 'body'. ¡Tú puedes!