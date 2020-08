Esta es la rutina de belleza definitiva para recuperar la piel de tu rostro después del verano

Hablan los expertos.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Durante el verano conseguimos ese tono bronceado que tanto nos gusta, pero también ponemos a prueba la resistencia de nuestra piel. Los factores externos como el sol, la sal, el cloro o el calor (y este año también se suma el uso de mascarillas que impiden al cutis respirar) provocan que nuestra dermis tenga una apariencia mucho más seca y en peor estado.

Al igual que ocurre con nuestro cabello, que también pierde hidratación y luminosidad durante los meses más calurosos del año, el mes de septiembre (o la vuelta de nuestras vacaciones) se convierte en el momento perfecto para marcarnos el objetivo de recuperar la salud de nuestra piel en general, y de nuestro rostro en particular.

En Woman.es hemos hablado con expertos en belleza con el fin de averiguar cuáles son los mejores consejos para cuidar nuestra piel después del verano y qué debemos incluir en nuestra rutina facial casera, incluso teniendo el tipo de cutis que tengas. Seguramente muchos de ellos ya los hayas escuchado, pero nunca esta de más que nos hagan un recordatorio, ¿no? Ojo, la mayoría de recomendaciones se pueden aplicar también al cuidado corporal. ¡Saca lápiz y papel, y toma nota!

- Hidratación en profundidad

Una vez pasado el verano, uno de los aspectos que más nos preocupa es la aparición de arrugas y manchitas solares en nuestro rostro. Una buena hidratación es convierte en un paso fundamental que debemos tener en cuenta para recuperar nuestra piel de esa sequedad que deriva en este tipo de marcas.

Para ello, debemos utilizar "siempre una crema específica para nuestro tipo de piel, lo ideal es que esté cargada de antioxidantes como la vitamina E (para las secas) o el resveratrol (para las mixtas o las grasas", explica Rubén Rubiales Vázquez, licenciado en Farmacia y Master en Management Producción y Formulación así como CEO y Fundador de Lesielle Adaptive Skincare.

Por su parte Valeria Navarro, directora técnica de Boutijour, coincide en que lo primero que debemos tener en cuenta es volver a recuperar los niveles de hidratación de nuestra dermis "aportándole la humedad que haya podido perder, con principios como el ácido hialurónico, la urea o la glicerina". En este sentido, además de cremas o sérums, los aceites faciales son perfectos para que la piel no pierda la barrera hidrolipídica (o humedad) que necesita, tal y como recomienda Catalina Narváez, directora de educación de Aromatherapy Associates.

Los productos antioxidantes y detoxificantes juegan un gran papel, mientras que durante el día es fundamental, tal y como asegura Rubén Rubiales, "que esta hidratante incluya protección solar no solo para seguir protegiéndonos sino porque nos permitirá crear un tratamiento más eficaz".

Pero, además de la hidratación, ¿qué más debería incluir nuestra rutina?

- Exfoliación y limpieza de poros

Un paso muy obvio pero que muchas veces pasa desapercibido. Después del verano especialmente, los poros necesitan descongestionarse y para ello, la exfoliación es fundamental ya que además de eliminar las células muertas, prepara al cutis para absorber mejor todos los activos que apliquemos.

Según Rubén Rubiales Vázquez, "los mejores activos para este fin son el ácido glicólico, si se trata de una piel normal o seca, o el ácido salicílico, para una piel mixta, grasa o sensible". No obstante, no es un paso que tengamos que realizar cada día sino que con una o dos veces por semana (en pieles normales) sería suficiente.

- Tratamiento y reducción de manchas

Las manchas en la piel aparecen por una exposición excesiva al sol que genera un aumento de síntesis de melanina, y aunque es algo que puede ocurrir en zonas de todo el cuerpo, es muy común que salgan en el rostro, especialmente en franjas que no solemos proteger tanto como debiéramos o con las que no hemos tenido tanto cuidado como son en el cuello, la frente, el labio superior...

Pero, ¿qué podemos hacer para tratarlas y recuperar la luminosidad de nuestro rostro? Para Raquel González, directora de educación de Perricone MD, "los productos ricos en vitamina C serán esenciales, puesto que es responsable de tratar la pigmentación, unificando el tono de la piel y favoreciendo la uniformidad del tono". Además, este principio activo también ayudará a desinflamar la dermis y recuperar el colágeno y la elastina.

Por supuesto, siguiendo una rutina facial constante, que incluya los principios activos recomendados por los expertos, se puede recuperar la luminosidad y la hidratación de nuestra piel, sin embargo también puede ser recomendable optar por un tratamiento complementario en cabina que ayude a acelerar este proceso.

En concreto, el que está especialmente indicado para el rostro es el conocido 'peeling'. Según la Academia Española de Dermatología y Venerología, además de mejorar el aspecto estético del cutis, está demostrado que actúa estimulando la proteína p53 que ayuda a aumentar las defensas para evitar el cáncer de piel.

La Doctora Beatriz Beltrán, especializada en medicina estética, nutrición y antienvejecimiento, lo recomienda especialmente para acabar con las manchas de después del verano y eliminar el daño sufrido. En su clínica trabaja con 'Skin Laundry', un tratamiento que realiza el 'peeling' con unas infiltraciones antioxidantes que combinan ácido ferúlico e hidrata en profundidad la piel con ácido hialurónico inyectado (a partir de 150 euros la sesión).

Hemos preparado una selección de productos recomendados para facilitar tu rutina en casa, desde sérums, aceites, mascarillas, cremas... ¿A qué esperas para mimar tu piel?