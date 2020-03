Rentar ropa es cada vez más popular entre las adictas a la moda. No se trata solo de alquilar vestidos de fiesta, sino de conseguir looks del día a día con prendas de lujo. Estas webs harán que tu armario parezca infinito.

Andrea Morales |Woman.es

El lunes con un bolso Louis vuitton, el martes con abrigo de Versace, el miércoles de Ralph Laurent... ¿Qué fashion addict no ha soñado nunca con tener el armario de Carrie Bradshow? Y es que muchas daríamos prácticamente lo que fuera para poder tener entre nuestros brazos un bolso Chanel o Alexander McQueen, pero la realidad es que nuestro bolsillo no nos lo permite, al menos no para tener uno diferente para cada día. Pero si hay algo que nos enseñó Louis, el personaje de Jennifer Hudson en la película de 'Sex and the City', es que no importa cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria siempre podrás alquilar el bolso de tus sueños.

- Tus vestidos favoritos de H&M, ya puedes alquilarlos

En países como Estados Unidos o Reino Unido las páginas para rentar ropa, zapatos y accesorios de lujo son muy populares, y esta tendencia comienza a asentarse poco a poco en España. De hecho La más mona, la web española que lleva años alquilando prendas de fiesta y eventos, acaba de lanzar Daily. Este proyecto permite que por unos 50 euros puedas tener acceso a gabardinas, vestidos, trajes, pantalones, camisas y bolsos de reconocidas firmas.

El método para utilizarlo es bastante sencillo: cada mes recibes en casa los artículos que hayas seleccionado de su catálogo y puedes usarlos durante 4 semanas. Al pasar este tiempo podrás elegir entre continuar usándolos o cambiarlos por otros. Puedes elegir dos prendas (o accesorios) por 49 euros al mes, o bien parar 89 euros por cuatro prendas.

Pero esta no es la única web que ofrece un servicio así. Tener un armario infinito es posible y además contribuyes a un consumo responsable que minimiza el impacto de la moda en el medio ambiente.

Hemos seleccionados nuestras web favoritas para alquilar ropa. La primera es Rental Mode: esta web es ideal para cuando estamos buscando el look de invitada perfecto. Con 17 tiendas por toda España, Rental Mode te permite alquilar tu outfit por 60 euros, y además incluye todos los complementos que necesites. Lo único es que en esta tienda, tu deberás ir físicamente para recoger y devolver el atuendo. Pero esto tiene su parte positiva, sus asesoras te ayudarán a dar con el estilismo que más te favorezca.

También somos muy fans de Pislow. Por medio de una tarifa plana podrás renovar tu armario cada mes. Su lema: "Compra menos y viste más", lo dice todo. Esta startup ofrece diferentes tipos de planes: la estándar, con cada artículo valorado en hasta 100 euros a 39 euros mensuales; la Premium, valorada en unos 200 euros por 59 euros mensuales; o la Luxury, con marcas de lujo que costarán un máximo de 600 euros cada una a 109 euros al mes. Todas las cajas contienen dos prendas y un accesorio.

En Ouh lo la podrás estrenar las últimas colecciones de Zara, Massimo Dutti, &Other Stories. Esta web permite que alquiles ropa de las marcas accesibles que más te gusten sin necesidad de gastar mucho. Entre sus planes están: la Star Box que cuesta 69,90 euros y contiene 7 prendas que podrás usar durante 15 días; la Diva Box cuesta 89,90 euros y contiene 10 prendas que podrás usar durante un mes. Pero también ofrece la Flash Box por 49,90. Esta incluye 5 prendas que podrás usar durante 12 días, he allí de por qué se llama flash.