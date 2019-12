¿Por qué es tan importante que Jennifer Lopez se haya puesto (otra vez) su vestido verde de Versace? Sí, ese que llevó a los Grammy del 2000

La cantante ha sorprendido en 'Saturday Night Live' con su look más mítico.

Aida Ortega | Woman.es

Jennifer Lopez ha vuelto a ponerse el vestido 'jungle dress' de Versace sin temor al qué dirán y demostrando que puede ponerse sin problemas un vestido con el que empezó el milenio. Puede que te estés preguntando por qué es tan importante este hecho, no te preocupes que tenemos la respuesta.

No se trata de un 'dejá vu', ya que hace unos meses ya sorprendió con este diseño que es, sin dudarlo, el look más mítico de la cantante y actriz.

Lo lució por primera vez en la entrega de los Premios Grammy del año 2000. Allí, dejó atónito al mundo entero con este sugerente vestido de estampado en diferentes tonos de verdes simulando una jungla y pronunciado escote a lo que se suman semitransparencias y gran abertura en la parte central. Una propuesta que colapsó internet hasta el punto que Google se vio obligado a crear Google Imágenes debido a la cantidad de personas que teclearon en busca de dicho diseño. Sí, la unión Versace y JLo supuso toda una revolución que ha hecho historia.

Pero esto no acaba aquí, pues 19 años más tarde, Jennifer Lopez dejó sin habla a los asistentes a la Semana de la Moda de Milán con su participación en el desfile de la firma italiana con un diseño idéntico al 'jungle dress'. Bueno, a los afortunados que lo vivieron en primera persona y a todos aquellos con acceso a las redes sociales, pues las imágenes se difundieron a la velocidad de la luz y alcanzó el nivel de viral a los pocos segundos. La artista no solo demostró que no existe edad para ponerte lo que te gusta, y que ella está mejor con 50 años que hace 20, sino que el poder de la moda alcanza niveles insospechados. Y basta ver la fuerza que un vestido le otorga.

Este pasado fin de semana ha vuelto a hacer lo propio en el programa 'Saturday Night Life', donde comenzó con un traje de chaqueta para terminar con el vestido verde de Versace que la convierte en una auténtica diosa. Aunque ella lo es incluso paseándose en albornoz por la calle o mostrando su rostro sin rastro de maquillaje. Ella, como todas nosotras, es consciente cuando algo le favorece y lo explota.

Especialmente, el hecho de recuperar este sensual estilismo cobra especial importancia porque, en esta ocasión, se trata de una edición de este famoso programa de entretenimiento que ha sido dirigido por ella. Toda una declaración de intenciones del talento que derrocha.

La cantante ha vuelto a dejarnos sin palabras.