La neoyorkina culmina su gran año a los mandos del icónico programa.

Menudo año de Jennifer Lopez. De principio a fin, tremendo. Hasta ella misma lo ha tenido que reconocer en el speech que ha hecho en las cámaras de la NBC la noche que se ha puesto a los mandos del icónico programa Saturday Night Live, la guinda al pastel que ha sido para ella el 2019.

El programa nos ha permitido comprobar una nueva cara de la artista de orifen puertorriqueño: cómo le sienta un esmoquin. Y es que estamos acostumbrados a ver a JLo con todo tipo de vestidazos espectaculares o looks informales de auténtica diva, pero no la recordábamos con un outfit tan masculino como el que ha llevado mientras admitía frente a las cámaras de la NBC lo afortunada que ha sido en el año que termina.

Como no podía ser de otra forma, Lopez está guapísima con el look que recuerda al que han llevado a otras actrices recientemente, como por ejemplo Ana de Armas en el estreno de 'Knives Out' en Londres hace algunas semanas, donde también apostó hasta por llevar el clavel -rosa en su caso, blanco en el de JLo- en la solapa como ha hecho la protagonista de 'Hustlers' en el SNL. Pero, para qué engañarnos, se hace extraño ver a Jennifer Lopez con un look de aire tan masculino. Nuestros ojos están más acostumbrados a verle explotar toda su sensualidad, algo que también ha hecho durante el show.

De hecho, el gran momento de la noche ha sido cuando JLo ha recuperado la última versión del mítico 'jungle dress' de Versace, la misma pieza con la cerró el desfile de la casa italiana en Milán este mismo año.

Pensarás que por qué se lo ha puesto para el SNL, pero todo tiene una explicación: en el año 2001, en una de sus apariciones anteriores en el programa, la artista hizo lo propio con el 'jungle dress' original, el vestido que ella misma reconoció en su canal de Youtube que había sido "el mejor de su vida".

Hay que rendirse a ella. Es imposible no hacerlo. A sus pies, diva.