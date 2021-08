La 'influencer' María Fernández-Rubíes nos descubre en Zara un básico del verano que ayudará a combatir este calor con estilo.

Cecilia Franco

Hablar de verano en clave 'fashion', es hablar de prendas de lino. Este tejido reina cada temporada estival desde hace décadas como un auténtico salvavidas de las altas temperaturas. Por eso mismo, tenemos claro que todo lo que desearás para combatir la ola calor será el vestido de lino de Zara que ha encontrado María Fernández-Rubíes.

Con este calor es imposible pensar. Y por mucho que nos apasione la moda y hayamos adquirido tendencias en las rebajas para estrenar 'lookazos' este verano, es cierto que ahora que las altas temperaturas están tan presentes buscamos prendas fresquitas, lo que sea, pero lo más ligeras posibles.

Algo así como lo que ha encontrado María Fernández-Rubíes o, más bien, algo así como lo que no deja de proponernos. Porque sí, no es la primera vez que a través de su Instagram muestra su pasión por los vestidos de lino. Y es que, después de ver los diseños tan básicos y espectaculares (a partes iguales) que hablan por sí mismos, no es para menos. ¿Por qué lo decimos? Porque suelen ser minimalistas, sencillos, solo con verlos transmiten frescura, pero con una espalda verdaderamente PRECIOSA.

La 'influencer' sabe que la clave del éxito está en los pequeños detalles, en los que marcan la diferencia y hace que cualquier 'fashionista' caiga rendida a sus encantos. Y, de verdad, dejando a un lado esa lucha entre los que aman u odian el calor, los diseños de lino que vemos últimamente en el gigante de Inditex hace que deseemos con todas nuestras fuerzas estas cálidas temperaturas en cualquier rincón de España.

Porque sí, lucir espalda nunca había sido tan gratificante como ahora gracias a la nueva colección que nos presenta Zara (29,95 €). ¿Entre ellos? Queremos destacar el último diseño que nos ha mostrado María Fernández-Rubíes.

Un vestido midi que nos encanta por su corte recto, su tejido fresquito, escote recto y abertura lateral que hace que se convierta en una opción muy versátil perfecto para llevar en zona costera o gran ciudad.

¿Otro punto a favor? Es blanco, y ya sabemos todas que los vestidos blancos en verano son un básico de armario que potencia nuestro bronceado. Sí, son nuestra debilidad. Pero vamos a lo que vamos, este vestido ha captado nuestra atención por su espectacular espalda de tiras cruzadas. Y sí, efectivamente, ya está en nuestro carrito. ¡Adiós calor!