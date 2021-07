Los pantalones 'split' son la tendencia del verano y María Fernández Rubíes tiene los más bonitos

La instagrammer brilla con un look monocromo en colores verdes que reúne muchas de las tendencias que nos han enamorado esta temporada.

Clara Hernández

De un suave y refrescante color verde menta. Así es el look monocromo de dos piezas básicas con el que María Fernández Rubíes nos enamoraba hace unas horas mientras paseaba por la ciudad y en el que la instagrammer ha reunido muchas de las tendencias del momento. Hablamos, en primer lugar, de los pantalones 'split' (es decir, con aberturas verticales en el bajo, en su caso en los laterales) de tela denim que alargan la figura gracias a su altísima cintura y su longitud, cubriendo casi por completo el zapato. Y que presentan una silueta recta ligeramente acampanada al final que sienta de maravilla a todo tipo de mujeres. Sí, también a bajitas, tal y como nos ha demostrado en otras ocasiones Victoria Beckham, una de las grandes devotas de este tipo de prenda, la cual abunda en sus colecciones.

Los de María, además, lucen un tintado especial a dos colores con un sutil matiz 'tie-dye' que parte de las costuras, en un tono algo más oscuro.

En una publicación, la instagrammer ha revelado la marca a la que pertenece este modelo. Se trata de Name The Brand, la firma fundada por su amiga María Pombo que cuenta con algunos de nuestros pantalones 'efecto vientre plano' favoritos. De los que hoy hablamos son el modelo 'Dolly', que están confeccionados en algodón 100% y cuestan 75,95 euros. Y que harán que te plantees incorporar unos pantalones con aberturas a tu armario aunque hasta ahora no te hayan quitado el sueño.

¿Y cómo combinar estos 'split pants'? Aunque admiten cientos de prendas (la modelo de la marca los lleva con una blusa blanca romántica, aportando un aire sobrio y 'casual'), María Fernández Rubíes nos ha cautivado con una camisa de manga corta en un tono similar al de los pantalones, en verde lima. Y al que ha sumado sensualidad dejándola sin abotonar y cerrándola únicamente con un nudo a la altura de la cintura.

Para no romper la monocromía y que el conjunto estilice aún más, la madrileña ha elegido unas sandalias muy abiertas en el mismo color verde y de tacón fino de 85 mm, de Lola Cruz. Es el modelo Kumala (su precio rebajado es de 140 euros), que nos han fascinado por su acabado metalizado y su efecto piel de serpiente. El resultado es chic, divertido y favorecedor (además, tenemos que subrayar que estos pantalones, al ser muy largos, quedan mucho mejor con tacón).

Por supuesto, no falta uno de los accesorios que más brillan este verano: los collares de abalorios de colores, pura fantasía para alegrar cualquier estilismo (si te gusta, el suyo es de Crush the Label, la marca española que presume de trabajar sus piezas a mano y a la que María ha recurrido en otras ocasiones).

¿A que es un look perfecto y versátil para tu día a día? Mira otras propuestas para brillar este verano (y, además, ya están en rebajas):