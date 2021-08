María Fernández Rubíes y el vestido de Zara con la espalda más bonita del verano

La influencer ha encontrado un diseño de lino que logrará que te olvides de rebuscar entre las rebajas porque ha sido todo un flechazo.

Julia García

Los vestidos de lino y el verano se llevan de maravilla. Su relación es una simbiosis perfecta. Ambos se aportan un aroma especial el uno al otro. Son el look y el photocall perfectos. Y las mujeres más estilosas de nuestro país lo saben y lo explotan aprovechando su excelente gusto y las joyas que pueblan las colecciones de las firmas más conocidas.

Es el caso de María Fernández Rubíes, que ha encontrado en la nueva colección de Zara el vestido que es, al menos hasta la fecha, el que tiene la espalda más bonita de lo que llevamos de verano. Y, de verdad, reconociendo que a veces (o muchas) tendemos a exagerar un poco los medios cuando vemos una prenda que nos entusiasma, esta vez no lo hacemos.

La espalda del diseño de la firma gallega habla por sí misma como se puede ver en las fotos, sobre todo puesto.

El vestido en cuestión, confeccionado en lino como decíamos al comienzo del texto, es largo y en un elegante color marrón arenoso, destaca también por el pronunciado escote en uve de su parte frontal, que cae dibujando las líneas del cuerpo con esa naturalidad y sutileza propia del lino.

La abertura de la falda permite al vestido tomar vuelo en su parte inferior, propiciando así un contraste perfecto que no puede gustarnos más, y eso que lo mejor de la pieza, lo más diferencial, está por detrás, en la espalda, como puedes ver en la imagen del detalle de la doble franja horizontal rematada con un cordón cruzado rematado con un nudo justo en la parte inferior.

Es difícil estropear una prenda así en un look porque es preciosa, no le hace falta mucho más , tan solo no arriesgar con los accesorios y con el calzado y centrar el protagonismo en el vestido.

En este sentido, María Fernández Rubíes nos ha dado una idea magnífica para ensalzar más si cabe el vestido de Zara al haberlo combinado con unas sandalias de tacón de piel de Uterqüe que son dignas de cuento de princesa Disney. Pura delicadeza y elegancia también, además de muy originales gracias a los incrustaciones tipo joya que decoran todas y cada una de las tiras de las sandalias, a la venta por un precio de 99 euros.

Más relajada es la propuesta del equipo creativo de Zara para llevar el vestido de lino con la espalda más bonita del verano pero también funciona de maravilla: sandalias planas atadas con cordón al tobillo, una opción que funciona igual de bien que, por ejemplo, unas cuñas, que serían otro calzado ideal para este vestido que está disponible en todas las tallas en la tienda online de la firma española por un precio de 29,95 euros.