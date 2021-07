Versátil y perfecto para llevar junto o por separado. La 'influencer' María Fernández-Rubíes nos ha descubierto en las rebajas de Pull & Bear el conjunto de crochet 'comfy' y fresquito perfecto para andar por casa o salir a la calle. ¡Ideal!

Cecilia Franco

Ya no nos conformamos con cualquier prenda (y menos en verano). Desde el pasado año la moda 'comfy' ha irrumpido nuestro armario y esto nos viene de maravilla para combatir este calor. Tal es la comodidad que buscamos, que han vuelto a nuestra vida tendencias tan clásicas como las prendas de punto o de crochet como el conjunto de Pull & Bear que nos propone María Fernández-Rubíes para andar fresquitas en casa e incluso salir a la calle (¡es tan bonito!) ¿Lo mejor? Está rebajado.

Es inexplicable la cantidad de alegrías que nos están dando las rebajas. Pero sobre todo, lo que nos descubren a través de Instagram 'influencers' como María Fernández-Rubíes.

Ella, como experta en encontrar prendas especiales y realmente bonitas, consigue que esté o no de rebajas caigamos en la tentación. Esto es así, la 'influencer' no deja de sorprendernos una y otra vez con prendas tan deseadas como el top que llevó hace unos días o sus looks de invitada que consiguen que tengamos ganas hasta de irnos de boda.

Y aunque tiene claro que los pantalones 'split' son tendencia y haya encontrado las sandalias de tacón cómodo de Uterqüe, efectivamente lo que más deseamos en este momento es comodidad absoluta y que, los ratitos que estemos en casa, sustituyamos el pijama por conjuntos tan bonitos (y deseados) como el que nos propone de Pull & Bear.

Porque amigas, el estar en casa no es sinónimo de pijama 'forever' y los conjuntos de crochet se han vuelto grandes aliados para acabar con esto. Para ir a la playa, al chiringuito o estar en casa, las prendas de crochet nos encantan porque se adaptan a cualquier circunstancia y, además, quedan ideales. Ya lo vimos en vestidos como el que llevó María Pombo o el top de JustCoco pero es que, de verdad, cuando pruebas esta tendencia convierte en una necesidad. ¡Es la locura del verano!

La tendencia viral de la temporada ha llegado a nuestras tiendas y, con ello, a las queridísimas rebajas. En ellas, gracias María Fernández-Rubíes, hemos descubierto el conjunto de punto más bonito y favorecedor de la historia en Pull & Bear.

Se trata de un dos piezas compuesto por un top de tirantes y rayas en tonos rosa y naranja (ahora por 5,99 €), y pantalón corto a juego (ahora por 9,99 €). Un conjunto ideal para andar por casa o incluso salir a la calle cómoda y fresquita. Aunque también puedes optar por lucir ambas prendas por separado. ¡Tú eliges!